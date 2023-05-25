Мусульмане поддержали просьбу РЕК проверить эксперта по делу Беркович на антисемитизм

«Проблема ИГИЛ* хоть и стала менее острой на фоне СВО, но тем не менее она осталась. И до сих пор ловят, до сих пор пытаются выехать туда девицы не сильно умные. Потому это недопустимо, особенно когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались. Наблюдая это — притом что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть, есть в театрах известных. Это безобразие надо прекращать, тут действительно невыдуманные претензии. Спектакль действительно об оправдании терроризма, о тех, кто поехал убивать», — заявил Силантьев.