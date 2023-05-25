Мусульмане поддержали просьбу РЕК проверить эксперта по делу Беркович на антисемитизм

Духовное управление мусульман РФ поддержало просьбу Российского еврейского конгресса (РЕК) проверить высказывания Романа Силантьева — автора экспертизы по делу Жени Беркович — на предмет антисемитизма. Письмо религиозного объединения опубликовано на сайте РЕК.
«Огульные обвинения в адрес еврейского народа, прозвучавшие из уст человека, позиционирующего себя в качестве эксперта-религиоведа, считаем недопустимыми и зловредными», — сказано в обращении.
В Духовном управлении солидаризировались с просьбой РЕК на имя главы СК Александра Бастрыкина проверить слова Силантьева на разжигание межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности. Там отметили, что недопустимо разжигать вражду или унижать человеческое достоинство из‑за его пола, расы, языка, происхождения или отношения к религии — это противоречит как российским законам, так и здравому смыслу.
Силантьев, комментируя просьбу Духовного управления мусульман проверить его на антисемитизм, заявил: «Я полагаю, что это реакция данного духовного управления на то, что мне вчера вручили награду Центрального духовного управления мусульман, которое возглавляет верховный муфтий Талгат Таджуддин, отметив мои заслуги в деле укрепления межрелигиозного диалога. Об этом были новости, в частности, на сайте Вселенского русского народного собора и в РИА „Новости“ (на сайте РИА „Новости“ такой заметки не нашлось, на сайте Всемирного русского народного собора она датируется 24 апреля, Силантьев входит в президиум ВРНС. — Прим. ред.)».
Центральное духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман России — две разные организации. Первой руководит муфтий Талгат Сафа Таджуддин, второй — муфтий Равиль Гайнутдин.
«Я хорошо знаю организацию муфтия Гайнутдина, и она вполне себе стоит Российского еврейского конгресса: обе организации деградируют, теряют влияние и пытаются таким образом привлечь к себе внимание. Мне это никакой угрозы не несет и ничего, кроме смеха, не вызывает. Особенно смешно, что муфтия Гайнутдина неоднократно обвиняли в антисемитизме, эта организация открыто поддерживает палестинцев, собирает их на антиизраильские мероприятия, особенно весело, что теперь они с Российским еврейским конгрессом нашли общего врага. Такой у нас постмодерн. Поэтому просто посмеемся, ничего более», — цитирует слова Силантьева RTVI.
РЕК обнаружил антисемитизм в комментарии Силантьева, который он дал телеграм-каналу Lomovka по поводу дела Беркович. Религиовед заявил, что «не первый раз наблюдает, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским».
«Проблема ИГИЛ* хоть и стала менее острой на фоне СВО, но тем не менее она осталась. И до сих пор ловят, до сих пор пытаются выехать туда девицы не сильно умные. Потому это недопустимо, особенно когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались. Наблюдая это — притом что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть, есть в театрах известных. Это безобразие надо прекращать, тут действительно невыдуманные претензии. Спектакль действительно об оправдании терроризма, о тех, кто поехал убивать», — заявил Силантьев.
РЕК отправил данный комментарий на экспертизу Михаилу Дымарскому — доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка РГПУ имени Герцена. «Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма», — сообщили в организации.
Сам религиовед в разговоре с РБК уверил, что «ничего против евреев не имеет», а выдвинутые обвинения назвал попыткой отменить его экспертизу.
5 мая московский суд арестовал режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист — Ясный сокол», получившего две «Золотые маски». Он посвящен девушкам, решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
Уголовное дело на Петрийчук и Беркович завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую Силантьев проводил с главой центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте — Ясном соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.