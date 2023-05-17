Еврейский конгресс заявил в СК на автора экспертизы по делу Беркович за антисемитизм в высказываниях

Российский еврейский конгресс (РЕК) обнаружил антисемитизм в высказывании религиоведа Романа Силантьева, на основании экспертизы которого было заведено уголовное дело на режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу РЕК.
Речь идет о комментарии Силантьева по поводу дела Беркович. В разговоре с телеграм-каналом Lomovka религиовед заявил, что «не первый раз наблюдает, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским».
Вот его полная цитата: «Проблема ИГИЛ* хоть и стала менее острой на фоне СВО, но тем не менее она осталась. И до сих пор ловят, до сих пор пытаются выехать туда девицы не сильно умные. Потому это недопустимо, особенно когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались. Наблюдая это — притом что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть, есть в театрах известных. Это безобразие надо прекращать, тут действительно невыдуманные претензии. Спектакль действительно об оправдании терроризма, о тех, кто поехал убивать».
РЕК отправил данный комментарий на экспертизу Михаилу Дымарскому — доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка РГПУ имени Герцена. «Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма», — сообщили в организации.
На основании этой экспертизы Еврейский конгресс обратился в Следственный комитет. Главу ведомства Александра Бастрыкина попросили проверить высказывания Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к ответственности. В РЕК также заявили, что будут следить за делом Беркович, поскольку в нем тоже «прослеживаются признаки антисемитизма».
Сам религиовед в разговоре с РБК уверил, что «ничего против евреев не имеет», а выдвинутые обвинения назвал попыткой отменить его экспертизу. «В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей, которые такие вещи позволяют, то есть вести агитацию в пользу организации, которая хочет убить всех евреев», — сказал он.
5 мая московский суд арестовал режиссерку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист — Ясный сокол», получившего две «Золотые маски». Он посвящен девушкам, решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
Уголовное дело на Петрийчук и Беркович завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую Силантьев проводил с главой центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте — Ясном соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.