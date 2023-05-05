Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма. Как проходил процесс

Адвокат Бадмшин отметил, что пьеса «Финист Ясный Сокол» понравилась не только театралам, но и работникам ФСИН. В 2019 году с читкой пьесы перед сотрудниками томской ВК-2 УФСИН выступили артисты местного ТЮЗа. Вот выдержка с сайта УФСИН России по Томской области: «Новая форма при сценическом минимализме позволяет зрителям сосредоточиться на актуальной проблематике — пропаганде в молодежной среде экстремизма и терроризма. В пьесе рассказывается о судьбах девушек, которые через социальные сети в поисках счастья, своего Финиста, знакомятся с молодыми людьми. Умело используя романтические отношения и искренние чувства, они вербуют юных женщин в террористические организации. Последствия доверчивости и наивности страшные — уголовные дела и лишение свободы на длительные сроки. По словам врио заместителя начальника учреждения Юлии Айкиной, после спектакля состоялось обсуждение, пьеса произвела на воспитанниц сильное эмоциональное впечатление».