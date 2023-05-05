Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма. Как проходил процесс

Замоскворецкий суд Москвы избрал театральной режиссерке Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук меру пресечения в виде ареста до 4 июля. Это передает корреспондент «Афиши Daily» из зала суда. Отравить фигуранток под арест на два месяца просило следствие, суд удовлетворил его ходатайство.
Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма из‑за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». Девушки были задержаны в Москве накануне. Интересы Беркович представляли в суде адвокаты Юлия Трегубова и Ксения Карпинская. Петрийчук защищали Сергей Бадамшин и Сергей Груздев. Дела фигуранток рассматривались отдельно.
Сторона защиты просила суд не принимать решение о мере пресечения и продлить срок задержания в ИВС до 72 часов. Адвокаты объясняли, что им нужно дополнительное время, чтобы подготовить все документы. В обоих случаях следствие в этом отказало.
В качестве меры пресечения защита Беркович предлагала назначить домашний арест или запрет определенных действий. Если девушку отправить в СИЗО, она не сможет полноценно исполнять родительские и трудовые обязанности, отмечала адвокат Юлия Трегубова. У режиссерки приемные дочери — Кира и Анна, одна из которых несовершеннолетняя, а вторая с инвалидностью. Также защита просила позволить Беркович посещать с разрешения следователя Петербург для общения с родителями. Адвокаты Петрийчук указывали, что у подзащитной родители пенсионеры и младшая сестра с ребенком, которые находятся на ее обеспечении.
Трегубова назвала надуманной версию, что «Финист Ясный Сокол» оправдывает терроризм, поскольку спектакль был поддержкан Минкультом и получил «Золотую маску». Сторона защиты отметила, что институт, который проводил экспертизу по делу, согласно своему уставу является учебным, а значит осуществлять такие экспертизы не может.
Лингвистическую экспертизу спектакля проводил Московский государственный лингвистический университет. Причем изучал он не текст пьесы или спектакля, а ролик с ютуб-канала «Независимый фестиваль Любимовка» с читкой этой пьесы, опубликованный в 2019 году. Видео снабжено пометкой «18+» и «не рекомендовано» тем, кто может оскорбиться или воспринять его как «прямое высказывание» или пропаганду чего‑либо, «а не представление и обсуждение художественного произведения».
Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в спектакле есть высказывания, оправдывающие выезд из России молодых женщин, чтобы присоединиться к ИГИЛ*, одобряющие деятельность этой террористической организации, указывая на ее «свободность и инновационный характер», ее «моральное и духовное превосходство».
В деле есть и еще одна экспертиза — «деструктологическая». Ее составили заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев и Галина Хизриева, которая руководит Центром лингвистической экспертизы МГЛУ. Их экспертиза выявила среди прочих признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Сторона защиты в ходе процесса указала, что на «деструктологической» экспертизе указана дата 3 мая, но когда она началась и как проводилась, неизвестно. Эта экспертиза состоит из 125 листов, а значит не могла проводиться 1 день. Адвокат Карпинская назвала «деструктологию» лженаукой, на что судья сделала ей формальное замечание.
Адвокат Бадмшин отметил, что пьеса «Финист Ясный Сокол» понравилась не только театралам, но и работникам ФСИН. В 2019 году с читкой пьесы перед сотрудниками томской ВК-2 УФСИН выступили артисты местного ТЮЗа. Вот выдержка с сайта УФСИН России по Томской области: «Новая форма при сценическом минимализме позволяет зрителям сосредоточиться на актуальной проблематике — пропаганде в молодежной среде экстремизма и терроризма. В пьесе рассказывается о судьбах девушек, которые через социальные сети в поисках счастья, своего Финиста, знакомятся с молодыми людьми. Умело используя романтические отношения и искренние чувства, они вербуют юных женщин в террористические организации. Последствия доверчивости и наивности страшные — уголовные дела и лишение свободы на длительные сроки. По словам врио заместителя начальника учреждения Юлии Айкиной, после спектакля состоялось обсуждение, пьеса произвела на воспитанниц сильное эмоциональное впечатление».
Бадамшин заявил, что для него это дело уникально. В 2016–2017 годах он защищал Варвару Караулову — москвичку, которую задержали при попытке уехать в Сирию, чтобы выйти замуж за боевика. «Временная петля замкнулась», — сказал он, отметив, что защита не видит причин для избрания любой меры пресечения.
Адвокаты Беркович просили приобщить к делу более 20 личных поручительств известных деятелей искусства и общественников. За режиссерку заступились Олег Меньшиков, Константин Райкин, Вениамин Смехов, Борис Мильграм, Ксения Собчак, Нюта Федермессер, Максим Виторган, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, член СПЧ при президенте Роман Романов. Личное поручительство за Петрийчук написали Андрей Звягинцев, Ксения Собчак, Ксения Перетрухина, Сергей Невский, Людмила Петрановская, Эмиль Капелюш
и Олег Липовецкий.
Перед заседанием у здания Замосковрецкого суда собрались люди, тоже желающие поддержать фигуранток. На улице можно было встретить лауреата Нобелевской премии мира, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, научную журналистку Асю Казанцеву, благотворительницу Лиду Мониаву.
«Финист Ясный Сокол» — постановка о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В 2022-м спектакль получил две «Золотые маски» — за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
Возможным поводом для обвинения могла стать статья С.Щенниковой и В.Туник в сетевом издании «Национальный курс» — официальном СМИ Национально-освободительного движения России (НОД). Материал появился на его сайте в мае 2021 года
По мнению авторов статьи, «Финист Ясный Сокол» — это «антироссийский спектакль», в котором «о православии говорится исключительно в негативном ключе», «оправдывается терроризм и экстремизм», «героизируются боевики ИГИЛ»*. В октябре 2022 года в соцсетях «Национального курса» еще раз обратили внимание силовиков на спектакль Беркович.
* «Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.