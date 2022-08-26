Катерина Гордеева получила премю «Камертон» имени Анны Политковской

Российская журналистка Катерина Гордеева, автор ютьюб-проекта «Скажи Гордеевой», получила премию «Камертон» имени Анны Политковской. Об этом сообщила «Новая газета. Европа».

Награду журналистке вручили в Москве ее коллега Светлана Сорокина, с которой Гордеева весной проводила интервью, а также актер Артур Смольянинов.

«Не было более идиотского решения в нашей с вами жизни, чем стать журналистами. Это абсолютно сломанная жизнь, абсолютно сломанная профессиональная судьба. Но в одно я верю по-настоящему: даже когда тебе ломают жизнь или судьбу, ты не дашь совести сломаться. Я горжусь тем, что знаю много людей с несломанной совестью», — сказала после вручения премии Гордеева.

Катерина Гордеева начинала свою карьеру на телевидении. В 1990-х годах она занималась программами «Тема», «Взгляд», «Родом из детства» и «День седьмой». Позднее она работала в Русской службе Би-би-си и на телеканалах ТВ-6 и ТВС, была корреспондентом НТВ. На НТВ она начала снимать документальные фильмы, выступала телеведущей. Сотрудничала в разные годы с РИА «Новости», «Медузой» и другими изданиями. В 2020 году запустила собственное шоу на ютьюбе.