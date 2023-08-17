Сериал «Одни из нас» планируют продлить на четыре сезона

«Если ты планируешь продолжать сериал так долго, как возможно, ты используешь plot armor (сленговое выражение, описывающее персонажи, которые постоянно и необъяснимо избегают урона или несчастий в сюжете. — Прим. ред.) для основных героев до тех пор, пока актеры не запросят слишком много денег, или их Q Score (показатель узнаваемости и привлекательности. — Прим. ред.) не упадет, или рейтинги не понизятся, и тогда ты их убиваешь. Это не то, что делаем мы или HBO».