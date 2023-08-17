Реклама
Новости

Сериал «Одни из нас» планируют продлить на четыре сезона

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

Сериал «Одни из нас» планируют продлить на четыре сезона. Об этом сообщил шоураннер проекта Крейг Мазин в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По словам кинематографиста, сюжет экранизации игры The Last of Us не уместится в два (и, похоже, даже в три) сезона. При этом, по словам Мазина, персонажи Джоэл и Элли могут не дожить до финала истории.

Шоураннер отметил, что намеренно разочаровывал зрителей, убивая героев в первом сезоне, чтобы показать: мир «Одних из нас» небезопасен. «Так что любой может умереть, насколько мне известно», — пояснил он.

«Если ты планируешь продолжать сериал так долго, как возможно, ты используешь plot armor (сленговое выражение, описывающее персонажи, которые постоянно и необъяснимо избегают урона или несчастий в сюжете. — Прим. ред.) для основных героев до тех пор, пока актеры не запросят слишком много денег, или их Q Score (показатель узнаваемости и привлекательности. — Прим. ред.) не упадет, или рейтинги не понизятся, и тогда ты их убиваешь. Это не то, что делаем мы или HBO».

Мазин добавил, что пока не может сказать, сколько эпизодов будет в каждом сезоне. По его мнению, каждый сезон потребует разного количества серий — и создатели сериала не намерены растягивать действие, чтобы зрители могли дольше смотреть шоу.

«Я не знаю, будет ли в каком‑либо сезоне столько же серий [сколько в первом]. Но, как бы то ни было, число неважно. Что важно, так это то, чтобы в конце сезона зрители говорили: „Это был хороший сезон“», — сказал шоураннер.

Сериал «Одни из нас» вышел на стриминговом сервисе HBO Max 16 января 2023 года. Пилотный эпизод получил рекордные рейтинги среди адаптаций игр в онлайн-базах кино. Второй эпизод побил рекорд HBO по просмотрам, а третий получил восторженный отклик от Стивена Спилберга.

«Афиша Daily» рассказывала о громком проекте, который MTV признал сериалом года. Авторы шоу начинали работу над вторым сезоном, но им пришлось прерваться из‑за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов.

расскажите друзьям
люди
Крейг МазинСтивен Спилберг
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»