Сериал «Одни из нас» планируют продлить на четыре сезона. Об этом сообщил шоураннер проекта Крейг Мазин в интервью изданию The Hollywood Reporter.
По словам кинематографиста, сюжет экранизации игры The Last of Us не уместится в два (и, похоже, даже в три) сезона. При этом, по словам Мазина, персонажи Джоэл и Элли могут не дожить до финала истории.
Шоураннер отметил, что намеренно разочаровывал зрителей, убивая героев в первом сезоне, чтобы показать: мир «Одних из нас» небезопасен. «Так что любой может умереть, насколько мне известно», — пояснил он.
«Если ты планируешь продолжать сериал так долго, как возможно, ты используешь plot armor (сленговое выражение, описывающее персонажи, которые постоянно и необъяснимо избегают урона или несчастий в сюжете. — Прим. ред.) для основных героев до тех пор, пока актеры не запросят слишком много денег, или их Q Score (показатель узнаваемости и привлекательности. — Прим. ред.) не упадет, или рейтинги не понизятся, и тогда ты их убиваешь. Это не то, что делаем мы или HBO».
Мазин добавил, что пока не может сказать, сколько эпизодов будет в каждом сезоне. По его мнению, каждый сезон потребует разного количества серий — и создатели сериала не намерены растягивать действие, чтобы зрители могли дольше смотреть шоу.
«Я не знаю, будет ли в каком‑либо сезоне столько же серий [сколько в первом]. Но, как бы то ни было, число неважно. Что важно, так это то, чтобы в конце сезона зрители говорили: „Это был хороший сезон“», — сказал шоураннер.
Сериал «Одни из нас» вышел на стриминговом сервисе HBO Max 16 января 2023 года. Пилотный эпизод получил рекордные рейтинги среди адаптаций игр в онлайн-базах кино. Второй эпизод побил рекорд HBO по просмотрам, а третий получил восторженный отклик от Стивена Спилберга.
«Афиша Daily» рассказывала о громком проекте, который MTV признал сериалом года. Авторы шоу начинали работу над вторым сезоном, но им пришлось прерваться из‑за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов.