MTV назвал «Одни из нас» сериалом года, а «Крик 6» фильмом года

Ее триумфатором оказался сериал «Одни из нас», он получил три «золотых попкорна»: за лучший сериал, лучшего героя (Педро Паскаля в роли Джоэла) и лучший актерский дуэт (Педро Паскаль и Белла Рамзи).
Награду за лучший фильм получил «Крик 6». Ему же дали премию за лучшую драку (Гейл Уэзерс против маньяка Призрачное лицо).
Ещё две награды получил сериал «Очень странные дела»: за лучший подбор актеров, а также за лучшую дебютную роль .
Также две статуэтки у актрисы Дженифер Кулидж: за лучший испуг в «Белом лотосе» и за комедийный гений.
Премией за лучшую роль в фильме наградили Тома Круза («Топ Ган: Маверик»), за лучшую роль в сериале — Дженни Ортегу («Уэнсдей»), за лучшую комедийную роль — Адама Сэндлера («Таинственное убийство 2»).
Статуэткой также отметили злодейскую роль Элизабет Олсен в «Докторе Стрендже в мультивселенной безумия», поцелуй Мэдисон Бэйли и Руди Панкоу («Внешние отмели») и песню «Carolina» Тейлор Свифт.
Торжество проходило в записи из‑за начавшейся на прошлой неделе забастовки сценаристов. Ранее от должности ведущей премии отказалась Дрю Бэрримор, поддержавшая протест.