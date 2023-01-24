Второй эпизод сериала «Одни из нас» собрал 5,7 млн просмотров и побил рекорд HBO

Вторая серия шоу «Одни из нас» стартовала еще лучше первой, собрав 5,7 млн просмотров за первые сутки после релиза. Это на 22% больше, чем пилотный эпизод, пишет Deadline.
Новый эпизод посмотрели примерно на миллион человек больше. Как отмечает издание, это самый большой рост аудитории драматического сериала ко второй неделе за всю историю оригинальных проектов HBO.
С момента премьеры первой серии прошло чуть больше недели, за это время количество ее просмотров увеличилось почти в четыре раза — до 18 млн.
«Одни из нас» — это экранизация видеоигры The Last of Us, действие которой происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету Джоэл должен вывести выжившую девочку Элли из зоны карантина.
16 января на HBO Max вышла первая серия проекта, за сутки ее посмотрели 4,7 млн зрителей — это второй по величине дебют HBO после «Дома дракона». Эпизод получил рекордные рейтинги от зрителей на IMDb и Rotten Tomatoes. Всего в первом сезоне будет девять серий.