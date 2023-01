Второй эпизод сериала «Одни из нас» собрал 5,7 млн просмотров и побил рекорд HBO

«Одни из нас» — это экранизация видеоигры The Last of Us, действие которой происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету Джоэл должен вывести выжившую девочку Элли из зоны карантина.