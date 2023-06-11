Стивен Спилберг отправил восторженное письмо авторам третьего эпизода «Одних из нас»

«У меня было много разговоров о персонаже Билла [которого играет Офферман]. Все говорят: „Ну Билл — гей“. Я говорю: „А он такой? Может быть. Но он еще не определил себя в этих словах“. Крейг писал на основе того, что узнал, так как он был в браке в течение нескольких лет. Он знал вещи, которые определяют успех или неудачу в отношениях, и это то, что вошло в книгу. Они универсальны. Я не хотел, чтобы казалось, что это история только одной группы людей. Я думаю, если бы это было так, то серия не была бы такой успешной. Она бы казалась нишевой», — считает постановщик.