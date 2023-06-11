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Стивен Спилберг отправил восторженное письмо авторам третьего эпизода «Одних из нас»

Максим Саблин
Сегодня в 14:35

Стивен Спилберг отправил восторженное письмо авторам «Одних из нас», рассказал режиссер эпизодов Питер Хор в интервью The Hollywood Reporter.

По его словам, легендарного постановщика впечатлила третья серия проекта, и он решил отблагодарить авторов письмом.

«Я не получил его напрямую, но [письмо Спилберга] пришло Крейгу Мазину, сценаристу всех эпизодов „Одних из нас“. Он поделился им со мной, [актерами] Ником Офферманом, Мюрреем Бартлеттом и [кинооператором] Эбеном Болтером», — рассказал режиссер.

По словам Хора, реакция съемочной группы была бурной: «По сути много мужчин среднего возраста сразу начали визжать от радости, потому что их кумир узнал о них».

«Я думаю, что он, вероятно, знал всех, кроме меня. А теперь он, наверное, забыл», — добавил режиссер эпизода.

Говоря о съемках серии, Хор отметил работу сценариста Крейга Мазина: «Крейг может быть натуралом, но у него самое теплое сердце. Я думаю, что отчасти серия всех так впечатлила, потому что его внимание было приковано к любви, а не к полу».

«У меня было много разговоров о персонаже Билла [которого играет Офферман]. Все говорят: „Ну Билл — гей“. Я говорю: „А он такой? Может быть. Но он еще не определил себя в этих словах“. Крейг писал на основе того, что узнал, так как он был в браке в течение нескольких лет. Он знал вещи, которые определяют успех или неудачу в отношениях, и это то, что вошло в книгу. Они универсальны. Я не хотел, чтобы казалось, что это история только одной группы людей. Я думаю, если бы это было так, то серия не была бы такой успешной. Она бы казалась нишевой», — считает постановщик.

Авторы «Одних из нас» не единственные, кто получил похвалу от Спилберга. Ранее аналогичное письмо режиссер отправил съемочной группе «Наследников» и сказал в нем, что «режиссура званого ужина похожа на борьбу с медведем — и вы победили».

Похожую записку получили и создатели сериала Netflix «Мо». Его шоураннер и исполнитель главной роли Мохаммед Амер даже признавался, что письмо его тронуло и вызвало слезы.

Авторы «Одних из нас» начинали работу над вторым сезоном шоу, но им пришлось прерваться из‑за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов.

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