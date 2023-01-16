Экранизация The Last of Us получила рекордные рейтинги от зрителей в день премьеры

Сериал «Одни из нас» в день выхода первого эпизода получил рекордные рейтинги в онлайн-базах кино. На IMDb у новинки 9,6 балла из 10, на Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг достигает 96%. Таких высоких оценок пока не получала ни одна киноадаптация игр.
Возможно, успех связан с тем, что создатели шоу Крейг Мазин и Нил Дракманн избежали ошибки, свойственной другим адаптациям. Они намеренно не зацикливались на том, как будут переносить на экран особенности игрового процесса.
«Я думаю, что это ошибка, которую часто совершают при адаптации видеоигр, потому что многим кажется, что именно стилистика игрового нарратива связывает людей с историей. The Last of Us больше, чем любая другая игра, она привязывает игроков именно к персонажам. Отношения между Джоэлом и Элли мы хотели перенести на экран больше всего», — отметил Мазин.
Дракманн добавил: «Есть разные виды эмоций, которые вы могли бы вызвать у игрока через интерактивное пространство, — куда они направляют камеру, как они приближаются к препятствию перед ними. Такое погружение действительно заставляет сплотиться с персонажем, которым вы управляете. Все видится только с его точки зрения. Если бы мы снимали сериал прямо как есть, это были бы довольно скучные экшен-эпизоды. Мы приняли простое решение и сказали себе — пусть в этой истории будет столько насилия, сколько требуется, и не больше. Это позволяет насилию оказывать на зрителя большее влияние по сравнению с ощущениями от игры».
Действие «The Last of Us» происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету Джоэл должен вывести выжившую девочку Элли из зоны карантина.
Пилотную серию шоу должен был снять российский режиссер Кантемир Балагов. Однако в октябре прошлого года стало известно, что он покинул проект более года назад из‑за творческих разногласий.
16 января на HBO Max вышел первый эпизод проекта. Всего в первом сезоне будет девять серий.