Экранизация The Last of Us получила рекордные рейтинги от зрителей в день премьеры

Дракманн добавил: «Есть разные виды эмоций, которые вы могли бы вызвать у игрока через интерактивное пространство, — куда они направляют камеру, как они приближаются к препятствию перед ними. Такое погружение действительно заставляет сплотиться с персонажем, которым вы управляете. Все видится только с его точки зрения. Если бы мы снимали сериал прямо как есть, это были бы довольно скучные экшен-эпизоды. Мы приняли простое решение и сказали себе — пусть в этой истории будет столько насилия, сколько требуется, и не больше. Это позволяет насилию оказывать на зрителя большее влияние по сравнению с ощущениями от игры».