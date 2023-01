Экранизация The Last of Us получила рекордные рейтинги от зрителей в день премьеры

«Я думаю, что это ошибка, которую часто совершают при адаптации видеоигр, потому что многим кажется, что именно стилистика игрового нарратива связывает людей с историей. The Last of Us больше, чем любая другая игра, она привязывает игроков именно к персонажам. Отношения между Джоэлом и Элли мы хотели перенести на экран больше всего», — отметил Мазин.