В Челябинске феминистки устроили акцию против запрета абортов

«Мы понимаем, что сейчас у нас проблемы с демографией, однако запретом абортов данную трудность не преодолеть. Те женщины, которым не удастся искалечить себя или убить с помощью подпольного аборта, найдут способ, как избавиться от нежелательного ребёнка. А так как в Челябинской области, как и в многих других, запрещены бэби-боксы, вы догадываетесь каким образом будут испаряться ненужные дети», — добавляют они.