В Челябинске феминистки устроили акцию против запрета абортов

Челябинские феминистки устроили акцию «Зато не аборт» на городской площади Революции, говорится в их паблике Вконтакте.
Около поющего фонтана в центре города они разместили коробки с куклами-младенцами. Рядом также раскиданы информационные таблички о случаях убийств новорождённых с 2018 по 2023 год.
«Противники абортов часто говорят о том, что они тем самым пытаются спасти жизни детей. Однако опыт советского союза по запрету абортов показал, что отсутствие доступа для женщин к данной процедуре приводит к всплеску инфантицида. После того, как Сталин запретил аборты в 1936 году, 25% от всех убийств составляли детоубийства», — сопрово
«Мы понимаем, что сейчас у нас проблемы с демографией, однако запретом абортов данную трудность не преодолеть. Те женщины, которым не удастся искалечить себя или убить с помощью подпольного аборта, найдут способ, как избавиться от нежелательного ребёнка. А так как в Челябинской области, как и в многих других, запрещены бэби-боксы, вы догадываетесь каким образом будут испаряться ненужные дети», — добавляют они.
Ранее в Мордовии приняли региональный закон о штрафах за «склонение» к аборту. В оригинальном законопроекте запрещалась «пропаганда абортов», однако позже из документа эта фраза исчезла.
В июле Минздрав подготовил проект приказа о количественном учете препаратов для абортов. Согласно ему, вводится контроль за обращением мизопростола и мифепристона. В зависимости от дозировки эти препараты используют не только для прерывания беременности, но и для экстренной контрацепции.
Глава ведомства Михаил Мурашко за день до этого заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена.
Также мужчина назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру, откладывая рождение детей на потом. По его мнению, из‑за этого возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.
При этом за 2022 год рекордно вырос спрос на препараты для экстренного прерывания беременности. По данным аналитиков, россияне стали покупать их чаще на 50–60%.