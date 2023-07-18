Глава Минздрава назвал «порочной практикой» желание женщин строить карьеру, откладывая деторождение

Сейчас предметно-количественному учету в России подлежат, в частности, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Препараты для прерывания беременности, такие как «Миропристон» («Мифепристон») и «Миролют» («Мизопростол»), не входят в соответствующий перечень. Тем не менее по закону их можно поставлять лишь в лицензированные клиники, а продажа таких препаратов в аптеках запрещена.