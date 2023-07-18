Глава Минздрава назвал «порочной практикой» желание женщин строить карьеру, откладывая деторождение

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру, откладывая рождение детей на потом. По его мнению, из‑за этого возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО, сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.
«Женщины всегда находятся в состоянии выбора. Стать матерью — это ответственное решение. Объяснять им это нужно не с момента обнаружения беременности, а со школьной скамьи. Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», — цитирует слова министра RTVI.
Он считает, что посыл необходимо изменить: «Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и ее карьеры в конечном счете».
Мурашко также заявил, что Минздрав разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. «Предметно-количественный учет [таких препаратов] должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление по этому направлению», — сказал министр. Он добавил, что ведомство будет добиваться принятия соответствующего приказа до конца года.
Мурашко поддержал инициативу по ограничению продажи препаратов для медикаментозного аборта накануне. По его словам, такие препараты необходимо жестко контролировать для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.
Сейчас предметно-количественному учету в России подлежат, в частности, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Препараты для прерывания беременности, такие как «Миропристон» («Мифепристон») и «Миролют» («Мизопростол»), не входят в соответствующий перечень. Тем не менее по закону их можно поставлять лишь в лицензированные клиники, а продажа таких препаратов в аптеках запрещена.
Предметно-количественный учет подразумевает, что все операции с лекарствами, при которых меняется их количество или состояние, должны регистрироваться в специальных журналах учета.