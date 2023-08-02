Спрос на препараты для прерывания беременности вырос в полтора раза

В 2022 году рекордно вырос спрос на препараты для прерывания беременности, рассказали «Коммерсанту» аналитики рынка. Россияне стали покупать их чаще на 50-60%.
По данным аналитической компании RNC Pharma, за прошлый год в российских аптеках жители страны приобрели 1,4 млн упаковок препаратов для медикаментозных абортов — рост относительно 2021 года достиг 60%. Этот объем стал рекордным для рынка, а похожий объем регистрировали только в в 2018 и 2020 годах, отмечают исследователи. При этом уже в 2023 году объем потребления мизопростола и мифепристона в дозировках предназначенных для прерывания беременности, начал сокращаться, — за январь–май количество покупок упало на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выросло и потребление препаратов для экстренной контрацепции: суммарно в 2022 году было реализовано 2,2 млн упаковок мифепристона и левоноргестрела, это на 53% больше, чем в 2021 году. В январе–мае 2023 года спрос продолжил расти — на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Аналитики DSM Group сообщили газете, что в целом с 2019 года наблюдается отрицательная динамика аптечных продаж всех видов средств контрацепции, однако 2022 год стал исключением. По данным компании, в ряде случаев рост отмечался в деньгах тогда как количество купленных упаковок падало, что может быть связано с повышением стоимости препаратов. В упаковках объемы продаж абортивных препаратов и экстренной контрацепции падали с 2019 года до 2021-го, в 2022 году наблюдался рост продаж в обеих группах.
Сразу несколько опрошенных «Коммерсантом» экспертов сошлись во мнении, что поводом для рекордного роста могла стать новостная повестка.
«Старт специальной военной операции, санкции, падение доходов населения и частичная мобилизация — все эти факторы вряд ли способствовали планированию расширения семьи. В итоге действительно мог повыситься спрос на процедуры прерывания беременности, в том числе на определенные группы препаратов», — считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его оценке, в этом году ситуация стабилизировалась, и события пугают уже меньше, из‑за чего спрос на прерывание беременности стал ниже.
По данным Минздрава, в 2022 году в России на 3,9% уменьшилось общее число абортов, еще сильнее сократилось число медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3%.
Согласно федеральной статистике ведомства, за направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин, из которых 91,7% прошли доабортное консультирование, и четверть в итоге отказались от искусственного прерывания беременности.