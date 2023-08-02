Спрос на препараты для прерывания беременности вырос в полтора раза

По данным аналитической компании RNC Pharma, за прошлый год в российских аптеках жители страны приобрели 1,4 млн упаковок препаратов для медикаментозных абортов — рост относительно 2021 года достиг 60%. Этот объем стал рекордным для рынка, а похожий объем регистрировали только в в 2018 и 2020 годах, отмечают исследователи. При этом уже в 2023 году объем потребления мизопростола и мифепристона в дозировках предназначенных для прерывания беременности, начал сокращаться, — за январь–май количество покупок упало на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.