Минздрав подготовил проект о количественном учете препаратов для абортов

Минздрав РФ опубликовал проект о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), сообщает РИА «Новости». Прием этих препаратов вне медицинской организации увеличивает риск осложнений, говорится в документе.
В перечень ПКУ внесут лекарственные препараты «Мизопростол» и «Мифепристон» в связи с тем, что в аптеках «практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов». Ведомство подчеркивает, что прием таких препаратов без медицинского присмотра может также закончиться смертью для женщины.
17 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для абортов до конца года.
Хоть прерывание беременности на ранних сроках входит в России в систему ОМС, во время консультаций врачам необходимо формировать у женщин «негативное отношение к абортам», говорится в указах Минздрава.
Предложение ограничить оборот таких препаратов звучало в Госдуме во время обсуждения законопроекта о запрете трансгендерного перехода. Врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова в разговоре с «Афишей Daily» предупреждала, что посягательство государства на телесную автономию трансперсон неизбежно приведет к посягательству на другие незащищенные группы общества, в первую очередь женщин.
По данным Минздрава, в 2022 году в России женщины совершили 395 201 аборт, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Общее число медикаментозных абортов в прошлом году снизилось на 5,3%, составив 179 387.