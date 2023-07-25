Минздрав подготовил проект о количественном учете препаратов для абортов

В перечень ПКУ внесут лекарственные препараты «Мизопростол» и «Мифепристон» в связи с тем, что в аптеках «практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов». Ведомство подчеркивает, что прием таких препаратов без медицинского присмотра может также закончиться смертью для женщины.