«У нас есть Оппенгеймер дома»: как выглядит ядерный взрыв в советском фильме «Выбор цели»

Многие критики высоко оценили «Оппенгеймер» Кристофера Нолана: кинорежиссер и сценарист Пол Шрейдер даже назвал его «самым лучшим, самым важным фильмом этого века», а журналисты Би-би-си, The Telegraph и The Hollywood Reporter поставили ему высшую оценку. При этом Нолана обвиняли в том, что он не уделил внимания последствиям ядерных испытаний для американцев и не показал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Кроме того, режиссер допустил ошибку: в одной из сцен, действие которой происходит в 1945 году, жители Лос-Аламоса размахивают американскими флагами с 50 звездами. Хотя Аляска и Гавайи получили статусы штатов лишь в 1959 году, до этого, соответственно, звезд было 48.