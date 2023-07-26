«У нас есть Оппенгеймер дома»: как выглядит ядерный взрыв в советском фильме «Выбор цели»

Многие критики высоко оценили «Оппенгеймер» Кристофера Нолана: кинорежиссер и сценарист Пол Шрейдер даже назвал его «самым лучшим, самым важным фильмом этого века», а журналисты Би-би-си, The Telegraph и The Hollywood Reporter поставили ему высшую оценку. При этом Нолана обвиняли в том, что он не уделил внимания последствиям ядерных испытаний для американцев и не показал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Кроме того, режиссер допустил ошибку: в одной из сцен, действие которой происходит в 1945 году, жители Лос-Аламоса размахивают американскими флагами с 50 звездами. Хотя Аляска и Гавайи получили статусы штатов лишь в 1959 году, до этого, соответственно, звезд было 48.
Автор телеграм-канала Дима SuperVHS вспоминает, что про создателей атомной бомбы есть советская драма «Выбор цели», где Роберта Оппенгеймера играет актер Сергей Юрский. В этой же картине роль контрразведчика Бориса Паша досталась Олегу Басилашвили, а в нолановской работе — Кейси Аффлеку.
На 56-й минуте второй серии фильма, который вышел в 1975 году, зрители видят взрыв ядерной бомбы. И факт про его съемку, по мнению автора поста, «уделывает Нолана одним прыском одеколона». Дело в том, что мини-копию чудовищного процесса создал оператор киностудии «Мосфильм» Борис Травкин, используя свои знания химии. «Образование огненного шара получилось… при съемке капли подкрашенного в оранжевый цвет одеколона в тонком слое водного раствора анилиновой краски, — рассказывал он в 1984 году в журнале „Техника — молодежи“. — Капля, быстро растворившись в воде, образовала „огненный шар“. По сходному принципу были сняты и остальные фазы „ядерного взрыва“».