Величайшее достижение Нолана или пересказ «Википедии»? Что говорят критики об «Оппенгеймере»

19 июля создатели «Оппенгеймера» официально сняли эмбарго на публикацию отзывов на фильм. Новая драма Кристофера Нолана уже собрала 52 рецензии, из которых одна со средней оценкой, а все остальные положительные. По подсчетам Metacritic, в среднем картина получила от критиков 90 баллов из 100 и оказалась на четвертой строчке в топе фильмов 2023 года (обогнала даже «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе).
«Оппенгеймер» — это фильм о жизни физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который стоял у истоков разработки ядерного оружия в США. Главную роль в историко-художественной эпопее сыграл Киллиан Мерфи.
Критики называют «Оппенгеймер» самой зрелой работой Нолана, противостоянием большинству современных голливудских проектов и монументальным достижением в кинопроизводстве. Режиссер вдохновил американских журналистов на огромное количество красивых эпитетов, поэтому мы не смогли пройти мимо и собрали самые интересные отзывы критиков.
Кэрин Джеймс
Би-би-си
Журналистка Кэрин Джеймс отмечает, что новый фильм Нолана — это история о харизматичном, но при этом холодном человеке, который создал ядерную бомбу, а потом всю жизнь боролся со смертельными последствиями. Картина не пытается объяснить зрителю физику, но смело погружает в историю, периодически взрывоопасно — в прямом и переносном смысле.
«Эти искусные образы случайны в фильме, который никогда не теряет чувства истории и драмы, но они показывают, насколько это насыщенный смелыми образами и уверенный фильм. «Оппенгеймер» — самая зрелая работа Нолана, сочетающая взрывное, коммерчески привлекательное действие трилогии «Темный рыцарь» и переворачивающие сознание сюжеты, которые возвращают нас на 20 лет назад к [фильму Нолана] «Помни» и проводят через «Начало» и «Довод», — пишет Джеймс.
Оценка — 100 из 100
Робби Коллин
The Telegraph
«Это триумф, как будто сама история раскалывается», — пишет Коллин. Критик называет «Оппенгеймер» экстраординарным фильмом, который, рассказывая одновременно великолепную и ужасную историю, заставляет зрителя почувствовать масштаб событий и прикоснуться к ним.
Но, по словам Робби Коллина, картина не была бы такой шикарной без Киллиана Мерфи и его проницательного взгляда, который успешно убеждает зрителей в том, что он может видеть невидимую силу, находящуюся где‑то между субатомными частицами и способную нанести самые серьезные последствия миру.
«Это фильм, который работает одновременно и в самых интимных, и в космических масштабах. Это и несущиеся с высокой скоростью „американские горки“ и аккуратно цепляющий духовный портрет. Это едва ли не классическая историческая пьеса, но которую мог сделать только Нолан и только сейчас, спустя четверть века», — утверждает критик из The Telegraph.
Оценка — 100 из 100
Дэвид Руни
The Hollywood Reporter
Руни уверен, что Кристофер Нолан решил отказаться от неизбежных метафор об оружии массового поражения, и именно поэтому «Оппенгеймер» — скорее «медленно разгорающийся, чем взрывоопасный» фильм. Кроме того, гонка за атомным оружием тут играет второстепенную роль, а в центре внимания оказывается «дерзкое изображение политической игры».
Именно эти интриги и зацепили Дэвида Руни больше всего — предательство, мнимая лояльность и доброжелательность, попытки дискредитировать настоящих героев и истинные лица участников этой игры. Критик утверждает, что он буквально задерживал дыхание в ожидании каждого нового события.
Кстати, Руни тоже упоминает «пронзительные бледно-голубые глаза» Киллиана Мерфи, называя их «окном в высший интеллект», которое отражает упорную решимость и силу духа.
Оценка — 100 из 100
Грэм Гуттман
Screen Rant
А мы тем временем плавно подбираемся к более низким оценкам — Грэм Гуттман не поставил максимальный балл, ведь «поначалу фильм раздражает, поскольку переключается между цветным и черно-белым» изображением. Новый фильм Нолана он называет очередной головоломкой от режиссера, части которой открываются зрителям постепенно, и поэтому они чувствуют, как разгадывают эту загадку.
Кристофер Нолан погружает в «разорванную психику человека», который понимает, что сотворил нечто очень опасное, но при этом по-настоящему очарован своим творением. А по другую сторону от персонажа Киллиана Мерфи — герои, которые создают один «разрушительный портрет высокомерия и самоуверенности человека перед лицом больших перемен».
Гуттман добавляет, что Нолан снял огромное количество сцен — от захватывающего экшна до длинных драматичных диалогов. И в каждой эмоции героев, в каждом слове чувствуется надвигающаяся гибель.
«Поразительно личный и монументальный одновременно, „Оппенгеймер“ может стать величайшим достижением Нолана», — заключает Гуттман.
Оценка — 90 из 100
Элисон Уиллмор
Vulture
«„Оппенгеймер“ — это фильм настолько обширный, что с ним трудно бороться. Это богатая, бескомпромиссная и монументальная работа, но в большей степени — это трагедия в масштабах оперы, несмотря на то что многие из ее сцен — просто мужчины, разговаривающие в комнатах: конференц-залах, палатах сената, университетских классах и опустошенных ресторанах, всех прозаических местах, где провозглашается судьба Земли», — пишет Уиллмор.
Он отмечает, что Нолана привлекают истории об одержимых людях, которые поглощены своими призваниями, будь то «космические путешествия, кража снов или сценическая магия». И «Оппенгеймер» не исключение, только в этом случае речь идет о человеке, который способен изменить мир.
Но Уиллмор поставил картине не слишком высокую оценку. Он пишет, что «Оппенгеймер» — это доказательство того, как важен актерский состав, ведь здесь именно актеры наполняют персонажей.
Оценка — 80 из 100
Дэвид Эрлих
Indie Wire
По мнению Эрлиха, «Оппенгеймер» — это «фильм о проклятии быть эмоциональным существом в мире, завязанном на математике», как и «Престиж» или «Интерстеллар» (тоже Кристофера Нолана). Но от своих предшественников новая драма отличается беспрецедентными масштабами трагедии и «незнакомым ощущением, что сам Нолан не менее человечен, чем его персонажи».
Критик рассуждает, что первый биографический фильм Нолана может быть отчасти автобиографичным. Например, потому что эпизоды из истории манхэттенского проекта могут показаться похожими на процесс кинопроизводства, а Робрет Оппенгеймер — человек, который отчаянно пытается понять смысл собственных действий, как, вероятно, и Кристофер Нолан.
Свою оценку получившейся ленте Эрлих дает не очень лестную: «[„Оппенгеймер“ — это] фильм одновременно необычайно захватывающий и разочаровывающе тупой. Перезаписанный на камеру фрагмент из истории, который питается энергией суперколлайдера».
Оценка — 75 из 100
Оди Хендерсон
Boston Globe
Оди Хендерсон стал одним из критиков, которые поставили меньше всего баллов новой работе Кристофера Нолана. По его словам, у режиссера на этот раз вышел «визуально потрясающий, но эмоционально пустой» фильм. Среди претензий — отсутствие целостности и понятной хронологии, нереалистичные события и (местами) не слишком гуманные рассуждения об атомной бомбе.
Зато Хендерсон похвалил Роберта Дауни-младшего, сыгравшего антагониста Оппенгеймера — адмирала Льюиса Штраусса. Критик уверен, что за эту роль актер заслуживает «Оскара».
«Когда речь идет о фильмах Нолана, я никогда не остаюсь нейтральным — я либо люблю, либо ненавижу его работы. До [„Оппенгеймера“] не было какой‑то середины, картины, которая оставила бы меня с внутренним конфликтом. Что я могу сказать наверняка, так это то, что „Оппенгеймер“ время от времени больше похож на трехчасовой пересказ „Википедии“, чем убедительный фильм», — пишет Оди Хендерсон.
Оценка — 63 из 100
Алонсо Дураде
The Film Verdict
Самый негативный отзыв оставил Алонсо Дураде. В отличие от других критиков, ему показалось, что Кристофер Нолан уделяет гораздо больше внимания созданию ядерной бомбы, чем «внутреннему миру измученного гения, стоящего за этим творением».
«Со всеми быстрыми переходами и скачками во времени „Оппенгеймер“ выглядит как фильм, который беспокоится, что ему не хватит места, чтобы уместить все, что он хочет сказать и сделать, в три часа», — заявляет критик.
Оценка — 55 из 100