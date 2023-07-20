Величайшее достижение Нолана или пересказ «Википедии»? Что говорят критики об «Оппенгеймере»

По мнению Эрлиха, «Оппенгеймер» — это «фильм о проклятии быть эмоциональным существом в мире, завязанном на математике», как и «Престиж» или «Интерстеллар» (тоже Кристофера Нолана). Но от своих предшественников новая драма отличается беспрецедентными масштабами трагедии и «незнакомым ощущением, что сам Нолан не менее человечен, чем его персонажи».