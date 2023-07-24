Нолан известен вниманием к деталям. Но в «Оппенгеймере» он допустил ошибку с флагом США

Один из самых ожидаемых фильмов этого года, «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана за первый уик-энд заработал в США 80,5 млн. Это в два раза больше, чем прогнозировалось: аналитики сомневались в успехе из‑за возрастного рейтинга R, который означает, что картина не предназначена для лиц младше 17 лет.
Некоторые зрители раскритиковали режиссера за то, что он не рассказал о последствиях ядерных испытаний для американцев и проигнорировал жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Сторонники режиссера возразили, что его целью было проиллюстрировать биографию физика-теоретика, а не показать, «как падают бомбы и как люди жарятся заживо».
Помимо этого в фильме нашли фактическую ошибку. В одном из кадров жители Лос-Аламоса восторженно размахивают американскими флагами, на которых изображено 50 звезд. @AndrewRCraig пояснил, что действие сцены происходит в 1945 году, и звезд на флаге должно быть 48. Аляска получила статус штата 3 января 1959-го, Гавайи — 21 августа того же года.
«Фильм был хорош и все такое, но я хочу пожаловаться, что они использовали флаги с 50 звездами в сцене, действие которой происходит в 1945 году».
«Нолан, когда он находит ответственного за реквизит парня, который купил флаги США на Amazon и забил на это».
«Они должны были сделать это, иначе современные зрители не смогли бы понять, что это за страна. Жертва точности ради понимания».
«Я могу утверждать, что это сделано намеренно, поскольку цветные сцены были якобы с точки зрения Оппенгеймера, а черно-белые — с чужой. Это воспоминание об Оппенгеймере из его сегодняшней памяти, а значит, на флаге действительно 50 штатов».
«Шокирован, что Нолан допустил эту ошибку. Чувак, вероятно, переснимет сцену для выпуска диска, а потом заменит ее в цифровом виде».
«Нолан, когда он осознал…»
«Это безумная ошибка для такого фильма, как этот. Нереально».
Кристофер Нолан известен вниманием к деталям — поклонники режиссера знают, как скрупулезно он обычно готовит каждую сцену. Именно поэтому зрители удивляются, что в «Оппенгеймер» прокралась неточность, и даже предполагают, что перед выходом фильма на физических носителях Нолан переснимет эту сцену. Пользователи твиттера шутят, что он находится в таком бешенстве, что уже разобрался с ответственным за реквизит, который «купил флаги США на Amazon». Другие иронично предполагают, что за художника-постановщика уже взялся Мэттью Нолан — старший брат режиссера, которого в 2009 году обвиняли в похищении и убийстве человека.
И пока одни комментаторы саркастично утверждают, что неверное количество звезд на флаге — «жертва точности ради понимания», иначе современные зрители не смогли бы понять, о какой стране идет речь, другие всерьез защищают режиссера. По их мнению, Нолан сделал это нарочно — ведь цветные кадры в фильме означают воспоминания физика, и в тот момент, когда он мысленно возвращался к тому эпизоду, в США входили уже 50 штатов. «Так почему он неправильно помнит историю?» — парируют пользователи.