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Нолан известен вниманием к деталям. Но в «Оппенгеймере» он допустил ошибку с флагом США

Анна Красюк
Сегодня в 19:54

Один из самых ожидаемых фильмов этого года, «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана за первый уик-энд заработал в США 80,5 млн. Это в два раза больше, чем прогнозировалось: аналитики сомневались в успехе из‑за возрастного рейтинга R, который означает, что картина не предназначена для лиц младше 17 лет.

Некоторые зрители раскритиковали режиссера за то, что он не рассказал о последствиях ядерных испытаний для американцев и проигнорировал жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Сторонники режиссера возразили, что его целью было проиллюстрировать биографию физика-теоретика, а не показать, «как падают бомбы и как люди жарятся заживо».

Помимо этого в фильме нашли фактическую ошибку. В одном из кадров жители Лос-Аламоса восторженно размахивают американскими флагами, на которых изображено 50 звезд. @AndrewRCraig пояснил, что действие сцены происходит в 1945 году, и звезд на флаге должно быть 48. Аляска получила статус штата 3 января 1959-го, Гавайи — 21 августа того же года.

«Фильм был хорош и все такое, но я хочу пожаловаться, что они использовали флаги с 50 звездами в сцене, действие которой происходит в 1945 году».

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«Нолан, когда он находит ответственного за реквизит парня, который купил флаги США на Amazon и забил на это».

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«Они должны были сделать это, иначе современные зрители не смогли бы понять, что это за страна. Жертва точности ради понимания».

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«Я могу утверждать, что это сделано намеренно, поскольку цветные сцены были якобы с точки зрения Оппенгеймера, а черно-белые — с чужой. Это воспоминание об Оппенгеймере из его сегодняшней памяти, а значит, на флаге действительно 50 штатов».

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«Шокирован, что Нолан допустил эту ошибку. Чувак, вероятно, переснимет сцену для выпуска диска, а потом заменит ее в цифровом виде».

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«Нолан, когда он осознал…»

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«Это безумная ошибка для такого фильма, как этот. Нереально».

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Кристофер Нолан известен вниманием к деталям — поклонники режиссера знают, как скрупулезно он обычно готовит каждую сцену. Именно поэтому зрители удивляются, что в «Оппенгеймер» прокралась неточность, и даже предполагают, что перед выходом фильма на физических носителях Нолан переснимет эту сцену. Пользователи твиттера шутят, что он находится в таком бешенстве, что уже разобрался с ответственным за реквизит, который «купил флаги США на Amazon». Другие иронично предполагают, что за художника-постановщика уже взялся Мэттью Нолан — старший брат режиссера, которого в 2009 году обвиняли в похищении и убийстве человека.

И пока одни комментаторы саркастично утверждают, что неверное количество звезд на флаге — «жертва точности ради понимания», иначе современные зрители не смогли бы понять, о какой стране идет речь, другие всерьез защищают режиссера. По их мнению, Нолан сделал это нарочно — ведь цветные кадры в фильме означают воспоминания физика, и в тот момент, когда он мысленно возвращался к тому эпизоду, в США входили уже 50 штатов. «Так почему он неправильно помнит историю?» — парируют пользователи.

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