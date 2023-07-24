Нолан известен вниманием к деталям. Но в «Оппенгеймере» он допустил ошибку с флагом США

Кристофер Нолан известен вниманием к деталям — поклонники режиссера знают, как скрупулезно он обычно готовит каждую сцену. Именно поэтому зрители удивляются, что в «Оппенгеймер» прокралась неточность, и даже предполагают, что перед выходом фильма на физических носителях Нолан переснимет эту сцену. Пользователи твиттера шутят, что он находится в таком бешенстве, что уже разобрался с ответственным за реквизит, который «купил флаги США на Amazon». Другие иронично предполагают, что за художника-постановщика уже взялся Мэттью Нолан — старший брат режиссера, которого в 2009 году обвиняли в похищении и убийстве человека.