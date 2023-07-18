«Самый важный фильм этого века»: Пол Шредер об «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

Американский кинорежиссер и сценарист Пол Шредер уже посмотрел «Оппенгеймера» Кристофера Нолана и в своем фейсбуке* поделился впечатлением от просмотра ленты. Один из создателей «Таксиста», очевидно, остался в восторге.
«Самый лучший, самый важный фильм этого века», — пишет Шредер.
По его словам, даже если вы ходите в кинотеатр раз в год, то этот поход обязательно нужно потратить на просмотр «Оппенгеймера».
«Я не поклонник Нолана, но этот сносит двери с петель», — добавляет режиссер.
А к хвалебному посту Шредер прикрепил селфи с Ноланом.
«Оппенгеймер» — драма Кристофера Нолана, построенная вокруг жизни Роберта Оппенгеймера, одного из разработчиков ядерного оружия. Премьера фильма запланирована на 21 июля.
Картина может стать самым длинным произведением Кристофера Нолана. Его продолжительность, по данным СМИ, составит около 3 часов, а сюжет охватит сразу 45 лет.
* Принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.