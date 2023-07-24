«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то клевое»: в твиттере форсят счастливого героя фильма Нолана

В твиттере (или уже иксе?) завирусилась картинка с улыбающимся Киллианом Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера из одноименного фильма. Пользователи предлагают свои версии изобретений, которые бы сделали ученого намного счастливее, чем атомная бомба.
Такого кадра в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана нет. Скорее всего, он взят из трейлера блокбастера, а затем обработан в популярном приложении FaceApp, где персонажу добавили улыбку. В ролике перед этим эпизодом создателю смертоносного оружия говорят, что он только что дал человечеству возможность уничтожить само себя.
Кадр из трейлера
Виральная картинка
Пользователи заметили несчастного героя Киллиана Мерфи и решили порадовать его. Для этого они представили, какое изобретение могло бы вызвать у ученого улыбку и оказалось бы намного лучше ядерного оружия.
Например, грустному Оппенгеймеру мог очень пригодиться новый Xbox, тем более что для 1945 года игровая консоль стала бы прорывным проектом. Впрочем, стена для скалолазания тоже неплохой вариант.
Из других предложений герою байопика могли бы понравиться блейдеры — игрушки из аниме «Бейблейд», популярные в начале 2010-х. Наверняка 40-летнему на момент событий картины мужчине было бы весело запускать эти волчки в компании друзей. Либо они могли бы покрутить йо-йо, попробовать хот-доги или колу без сахара, а также послушать музыку Daft Punk и Abba.
«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то клевое вроде Xbox или стен для скалолазания».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то клевое вроде блейдеров или батутов».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то классное вроде йо-йо или конфет Starburst».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел колу без сахара вместо ядерной войны».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел хот-дог вместо атомной бомбы».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел веселящий газ».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то клевое вроде азартных игр или ухода от налогов».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то офигенное вроде Daft Punk или Wii U».
«Оппенгеймер, если бы он по-прежнему тусовался с коммунистами и сторонниками профсоюзов».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел новую зубную пасту и хотел показать ее эффект».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то клевое вроде сумки мессенджера из Uniqlo или Abba»
«Оппенгеймер, если бы он изобрел мясные пироги вместо атомной бомбы».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел лучший античит для шутеров».
«Оппенгеймер, если бы он изобрел Барби».