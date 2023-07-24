«Оппенгеймер, если бы он изобрел что‑то клевое»: в твиттере форсят счастливого героя фильма Нолана

Такого кадра в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана нет. Скорее всего, он взят из трейлера блокбастера, а затем обработан в популярном приложении FaceApp, где персонажу добавили улыбку. В ролике перед этим эпизодом создателю смертоносного оружия говорят, что он только что дал человечеству возможность уничтожить само себя.