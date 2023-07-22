«Да, мы понимаем, и нам жаль, что вы так расстроены. Вы ведь понимаете, что мат может обидеть людей?».

А вот облученные малыши совсем никого не оскорбляют.

В то время Нью-Мексико был штатом США всего 30 лет.

Оппенгеймер даже за людей нас не считал.

Мой прадед владел овцами. В то утро он встал еще до рассвета. Ему показалось, что в тот день солнце встало дважды. Их никто не предупреждал об испытаниях.