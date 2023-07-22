В твиттере разгорелась дискуссия о фильме «Оппенгеймер». Часть пользователей недовольна тем, что Кристофер Нолан не показал ни последствий ядерных испытаний для американцев, ни бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Одной из первых по теме высказалась писательница Алиса Вальдес. Она рассказала о людях, живших в зоне поражения в Нью-Мексико и пострадавших от радиоактивных осадков. Мать женщины была облучена ещё ребенком пережила рак и опухоль мозга, а среди ее знакомых многие жили с лейкемией. По словам Вальдес, местное население было поставлено перед фактом испытаний незадолго до них и ничего не знало о негативных последствиях. Теперь она уверена, что при создании полигона правительство отнеслось к жителям как к людям второго сорта, и Оппенгеймер тоже смотрел на них свысока.
Не могу дождаться, когда утихнет шум вокруг Оппенгеймера. Они создали эту бомбу и сбросили на Нью-Мексико. Прямо на голову моей матери. Ей было 18 месяцев, она находилась в зоне радиоактивных осадков. Из 21 девочек в ее школьном классе 17 заболели лейкемией. Расскажи эту гребаную историю, Голливуд.
Согласно внутренним документам, первоначально они хотели испытать его на «стране третьего мира», но забеспокоились о дипломатических отношениях. В итоге они решили испытать его в сельской местности Нью-Мексико, поскольку здесь «нет ничего, кроме коров и мексиканцев».
Расскажите эту гребаную историю.
Хватит прославлять монстров.
И знаете, что самое хреновое? Ядерное оружие — это такая огромная индустрия здесь, что я даже беспокоюсь, что гневный твит о том, что мое правительство заразило мою мать раком и опухолью мозга, вызовет у меня проблемы с потенциальными работодателями. Вот в таком мире я живу.
И я должна просто терпеть, что собственное правительство заставило мою маму ребенком принять участие в этом и сбросило ядерную бомбу. Ядерные лаборатории — одни из крупнейших работодателей в моем штате. Все в той или иной степени обязаны им. Я устала, ребята.
«Да, мы понимаем, и нам жаль, что вы так расстроены. Вы ведь понимаете, что мат может обидеть людей?».
А вот облученные малыши совсем никого не оскорбляют.
В то время Нью-Мексико был штатом США всего 30 лет.
Оппенгеймер даже за людей нас не считал.
Мой прадед владел овцами. В то утро он встал еще до рассвета. Ему показалось, что в тот день солнце встало дважды. Их никто не предупреждал об испытаниях.
Моя мама жила на ферме в 87 милях от места испытаний. В день взрыва бомбы над регионом прошли муссонные бури, и ветры, пронесли грибовидное облако над ее городом, затем пошел дождь. Она годами пила молоко от их коровы. Воду из колодца. Ела овощи с огорода. В тот день жизнь моей мамы оборвалась, ей было 18 месяцев.
В другом треде она же поведала о том, как организаторы взрыва выгнали сельских жителей из их домов, чтобы потом взять на опасную работу с бериллием, что привело к смертям от пневмонии. Их земли были конфискованы, а скот убит. Через много лет информацию об этом опубликовала дочь одного из пострадавших и выиграла важный судебный иск. Однако, по ее словам, картина о таком персонаже голливудских продюсеров не интересует.
Эта цитата из рецензии The New York Times на фильм «Оппенгеймер»: «Он занимал должность директора подпольной лаборатории по разработке оружия, построенной в почти безлюдном районе Лос-Аламоса, в штате Нью-Мексико»…
Там жили латиноамериканцы. Им дали менее 24 часов, чтобы уехать. Их фермы снесли бульдозерами.
Многие из этих семей жили на этой земле веками. Команда Оппенгеймера прострелила головы всему скоту и снесла всё бульдозерами. Люди бежали пешком, им некуда было идти. Земля богатая, деньги бедные. Их землю конфисковало правительство.
Оппенгеймер позже нанял изгнанных им латиноамериканцев для работы с бериллием. Белые мужчины получили защитное снаряжение. Латиноамериканцы — нет.
Все латиноамериканцы умерли от бериллиоза. Они были гражданами США. Их землю отняли, животных убили, фермы снесли бульдозерами, их заставили работать на людей, которые отняли у них все, и эти люди их убили.
Уже 20 лет я пытаюсь продать фильм об истории Лойды Мартинес, замечательной разоблачительницы, чьи земли были конфискованы под лаборатории. Ее отец был одним из тех, кто погиб от воздействия бериллия в лабораториях. Позже она тоже стала там работать.
Она — компьютерный мастер, поднялась на самый верхний уровень в своем отделе в Лос-Аламосе. Затем она начала искать информацию о погибших в лабораториях латиноамериканцах, таких как ее отец. Она подала коллективный иск и выиграла его.
Первый испаноязычный губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон назначил Лойду руководителем комиссии штата по правам человека. Затем она подала второй коллективный иск против Лос-Аламоса от имени женщин-ученых, которым не выплачивали справедливую зарплату.
Но нет. Мы хотим больше фильмов о «сложных и проблемных» «героических» белых мужчинах, которые проводили свои гениальные исследования в «почти безлюдных» местах. Это все ложь. Это миф на службе у белых господ и военно-промышленного комплекса, которую прячут под «нюансами».
Из‑за того, что лаборатории сделали с местным населением испанского происхождения в северной части штата Нью-Мексико, в наших общинах сейчас самый высокий в стране уровень смертности от передозировки героина. Травмы поколений и вынужденная бедность просто возмутительны. Нам необходимо, чтобы реальные истории Оппенгеймера были рассказаны.
Как добавляют другие комментаторы, «Оппенгеймер» также не заостряет внимание зрителей на жертвах ядерных бомбардировок в Японии. Взрывы в Хиросиме и Нагасаки унесли жизнь 250 тысяч гражданских — но Нолан никак не выделяет их страдания и жертву.
Только что посмотрел фильм «Оппенгеймера» — глубокое исследование характеров людей, создавших атомную бомбу, убившую четверть миллиона японских граждан. Фильм длится 3 часа и в нем нет ни одного японца.
Я не дурак. Я понимаю фильм и его выводы. Погружение в мир науки + (гео)политики и (отсутствие) этики было захватывающим. Блестящая игра актеров. Только не могу смириться с тем, что в фильме вычеркнуты люди, которые больше всего пострадали от главной темы фильма.
Люди, похоже, любят «Оппенгеймера», но вот что я скажу: Мне было неприятно смотреть очередной фильм о гении белого мужчины с муками совести, когда жертвам злодеяний, о которых умалчивает сценарий, — японцам, интернированным американцам японского происхождения и коренным американцам — не дают голоса.
Нашлись и противники такого подхода режиссера. Их удивило, что байопик о создателе атомной бомбы рассказывал о совершенно чужих людях, тем более, что история драматична и без этого.
Фильм называется «Оппенгеймер»
Посвящен физику
Она жалуется, что фильм посвящен физику
«Я ходила на фильм „Оппенгеймер“. Фильм о человеке по фамилии Оппенгеймер, как следует из названия, но я бы предпочла, чтобы это был документальный фильм о коренных американцах».
Увидел пост о том, что в фильме «Оппенгеймер» не было ни одного японца и что он увековечивает превосходство белой расы. Я не понимаю, неужели зрители ожидали увидеть, как падают бомбы и как люди жарятся заживо?
— Надо было дать Оппенгеймеру друга-японца, который бы отчитывал его за белые привилегии.
— Вот это было бы кино.
Оч странно видеть, как медиа критикуют фильм за то, что он не образовательный материал и не включат все возможные контексты. Нетрудно сказать: «Мне неинтересна история об Оппенгеймере по этим очень веским причинам».
Есть сцена, где Оппенгеймер и другие ученые смотрят отчет о воздействии бомбы на японские жертвы, и камера намеренно фокусируется только на реакции Оппенгеймера. Это было гораздо сильнее, чем если бы в байопике использовались кадры гибели японцев
Более того, по мнению некоторых, японские режиссеры давно сняли гораздо впечатляющие фильмы о последствиях бомбардировок, хотя их и не обсуждают так же много, как «Оппенгеймера». Кроме того, несколько пользователей вовсе не считают американца Нолана подходящим режиссером для картины о пострадавших иностранцах. Один из них отметил, что сцена взрыва или того, что происходило после него, могла бы показаться эксплуатацией трагедии сотен тысяч человек.
Снимать биографию Оппенгеймера, в которой также подробно рассказывалось бы о том, что пережили японцы после бомбардировок, было бы бессмысленно. Для этого нужен отдельный фильм, и я не думаю, что его нужно снимать именно Кристоферу Нолану.
Существует так много фильмов о влиянии бомбардировок на японцев, снятых японскими режиссерами, которые гораздо лучше представляют последствия бомбардировок для японцев, но почему‑то поклонники хэштега «репрезентация» одержим желанием, чтобы белые люди показывали все точки зрения.
— Кто‑то отметил, что сцена с тяжелыми страданиями японцев, тоже выглядела бы эксплуататорской. Кроме того, хорошее, точное и чувствительное представление японской точки зрения на Оппенгеймера, вероятно, должен быть снят кем‑то кроме Криса Нолана.
— Я согласен, такие фильмы, как «Могила светлячков», отлично справляются с исследованием разрушений, с которыми столкнулись японцы после ядерной бомбардировки. Их можно и нужно снимать! Потому что мы не должны были их бомбить! Я просто не думаю, что именно «Оппенгеймер» об этом.
— Я умоляю нормальных людей посмотреть «Босоногого Гэна» и «Могилу светлячков».
— «Могила светлячков» — один из самых жестоких фильмов, которые я когда‑либо видел. Если бы я еще не считал, что нам не следовало наносить ядерный удар по Японии, этот фильм, вероятно, сам по себе убедил бы меня в этом.