Депутат обвинил уехавших россиян и «внешние силы» во вмешательстве в выборы 2023 года

Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев обвинил «внешние силы, их помощников внутри страны и бежавших за рубеж» в попытке дискредитировать предстоящие выборы и подорвать конституционные основы РФ.
«По мере приближения единого дня голосования в информационном пространстве внешними силами, их помощниками внутри страны и бежавшими за рубеж все активнее муссируется тема мнимой нелегитимности предстоящих выборов. Масштабная избирательная кампания текущего года используется ими как повод для дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя и безопасность Российской Федерации», — заявил он.
По словам Пискарева, иностранные агенты, нежелательные и экстремистские организации все чаще распространяют деструктивный контент. А «различные органы недружественных государств» пытаются «опорочить решения ЦИК России» о проведении выборов на присоединенных территориях, утверждает он.
Депутат заявил о якобы готовящихся провокациях на участках «с целью создания „нужной“ картинки для зарубежных СМИ». «Для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов», — сказал Пискарев, добавив, что комиссия передала материалы в ЦИК и Генпрокуратуру.
Комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России была создана в Госдуме в марте 2022 года. До этого аналогичная комиссия действовала во время предыдущего думского созыва.
Нынешний состав комиссии успел «собрать материалы» на 150 россиян, призывавших ввести санкции против России, и разработать законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. Член комиссии Олег Матвейчев предложил приравнять феминистские организации к экстремистским, а ее председатель Василий Пискарев — признать экстремистским бело-сине-белый флаг.