Депутат обвинил уехавших россиян и «внешние силы» во вмешательстве в выборы 2023 года

«По мере приближения единого дня голосования в информационном пространстве внешними силами, их помощниками внутри страны и бежавшими за рубеж все активнее муссируется тема мнимой нелегитимности предстоящих выборов. Масштабная избирательная кампания текущего года используется ими как повод для дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя и безопасность Российской Федерации», — заявил он.