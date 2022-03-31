Депутат Пискарев призвал Генпрокуратуру признать бело-сине-белый флаг экстремистским

Председатель думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру признать «материалы, пропагандирующие бело-сине-белый флаг» экстремистскими. Об этом говорится в телеграм-канале комиссии.

«С начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины среди ее противников, действующих в первую очередь из‑за рубежа, все большую популярность начал приобретать так называемый альтернативный флаг России — бело-сине-белое полотнище, без красной полосы. Показательно, что эти флаги были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и целом ряде других городов недружественных нам стран», — сказал Василий Пискарев.

По его мнению, этот флаг размещают в соцсетях «лица, причастные к экстремистской деятельности, что позволяет говорить о необходимости запрета его использования и публичной демонстрации».

«Дискуссия о том, что России якобы нужен какой‑то другой флаг, за который „не стыдно“, — это очередное проявление западных „майданных технологий“. Мы все помним, что участниками несанкционированных акций протеста в Беларуси также использовался альтернативный флаг, внешне, кстати, похожий на тот, что теперь пытаются навязать нам, отличался только цвет центральной полосы. Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России, это очередной фейк», — отметил Пискарев, добавив, что думская комиссия изучит, кому выгодно и кто стоит за созданием флага.

Комиссия по расследованию вмешательства других стран во внутренние дела РФ была вновь создана 23 марта. Во время предыдущего думского созыва аналогичный орган проверял деятельность Алексея Навального и его соратников, НКО, оппозиционных СМИ и иностранных соцсетей. Комиссия обвиняла YouTube, ряд изданий и радужные флаги на иностранных посольствах в Москве во влиянии на ход голосования по Конституции.