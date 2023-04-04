Госдума рассмотрит законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

Движение чайлдфри считается достаточно новым явлением, появившим в 70-х и 80-х годах и оформившимся в России уже в XXI веке. Идеи феминизма же, напротив, существуют уже более 120 лет и связаны с суфражистским движением конца XIX — начала XX века. Оно было активно в том числе на территории Российской империи.