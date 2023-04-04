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Госдума рассмотрит законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:40

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев выступил с предложением причислить феминистские организации к экстремистским. Эту идею, как заявил парламентарий, подкрепило убийство Владлена Татарского в Петербурге.

«Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы», — заявил Матвейчев.

Он добавил, что феминистские объединения якобы насаждались в 90-е годы и существовали на иностранные гранты. «Сейчас они это как‑то маскируют, но нужно, честно говоря, проверить, на какие деньги они сейчас там живут», — считает депутат.

Матвейчев подчеркнул, что некоторые феминистки являются иностранными агентами. Также он отметил, что феминизм — это паутина, пришедшая в Россию с Запада и разрушающая традиционные ценности.

Кроме того, Матвейчев напомнил, что «практически все феминистки в России выступили против специальной военной операции» на территории Украины. «Наши феминистки являются просто агентурой Запада», — уверен парламентарий.

В феврале в Госдуму повторно внесли законопроект о запрете распространения среди несовершеннолетних пропаганды чайлдфри — добровольного отказа от рождения детей.

Движение чайлдфри считается достаточно новым явлением, появившим в 70-х и 80-х годах и оформившимся в России уже в XXI веке. Идеи феминизма же, напротив, существуют уже более 120 лет и связаны с суфражистским движением конца XIX — начала XX века. Оно было активно в том числе на территории Российской империи.

Женские движения начали появляться в стране после отмены крепостного права в 1861 году. Они поддерживали женское образование, работающих женщин и выступали за равные избирательные права. Российскими феминистками первой волны были Анна Философова, Мария Трубникова, Надежда Стасова, Софья Ковалевская, Мария Покровская.

Подробности по теме
«Да здравствует равноправная женщина СССР!»: как родился, жил и умер советский феминизм
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Олег МатвейчевВладлен ТатарскийДарья ТреповаМария ТрубниковаСофья Ковалевская
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