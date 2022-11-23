В Госдуме собрали данные на россиян, призывавших к введению санкций против России

Помимо этого, комиссия завершила расследование в отношении 30 НПО, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Деятельность некоторых из них предложили признать нежелательной, другой части — экстремистской. В комиссии полагают, что эти организации вели «антироссийскую деятельность в контексте проведения СВО на Украине» — призывали к введению санкций против России, выделению Украине оружия и военной техники.