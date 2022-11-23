В Госдуме собрали данные на россиян, призывавших к введению санкций против России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России «собрала материалы» на более чем 150 россиян, призывавших ввести санкции против страны. Их передадут в правоохранительные органы для проверки, передает РБК слова главы комиссии Василия Пискарева.
В Госдуме считают, что призывавших к санкциям граждан России можно привлечь по соответствующим административной или уголовной статьям (ст. 20.3.4 КоАП или ст. 284.2 УК).
Помимо этого, комиссия завершила расследование в отношении 30 НПО, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Деятельность некоторых из них предложили признать нежелательной, другой части — экстремистской. В комиссии полагают, что эти организации вели «антироссийскую деятельность в контексте проведения СВО на Украине» — призывали к введению санкций против России, выделению Украине оружия и военной техники.
В сентябре группа депутатов во главе с Василием Пискаревым предложила блокировать информацию с призывами помогать ВСУ. Законопроект еще не прошел и первого чтения.