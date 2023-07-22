Threads* продолжает терять пользователей. Их активность в соцсети упала на 70%

К 7 июля Threads обладала 44 млн активных пользователей, которые в среднем проводили в соцсети 19 минут. Однако уже к 12 июля аналитики заметили, что их количество уменьшилось примерно на 20%, а проведенное время сократилось до 10 минут. Теперь же в соцсети всего 13 млн пользователей, они проводят там в среднем четыре минуты.