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Threads* продолжает терять пользователей. Их активность в соцсети упала на 70%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:54

Активность пользователей Threads* упала на 70% после всплеска регистраций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков Sensor Tower. На фоне этого разработчики пытаются внедрить новые функции.

К 7 июля Threads обладала 44 млн активных пользователей, которые в среднем проводили в соцсети 19 минут. Однако уже к 12 июля аналитики заметили, что их количество уменьшилось примерно на 20%, а проведенное время сократилось до 10 минут. Теперь же в соцсети всего 13 млн пользователей, они проводят там в среднем четыре минуты.

Тем временем твиттер, по образу и подобию которого создан Threads, каждый день используют 200 млн активных юзеров. Там сидят в среднем по полчаса.

«Threads предстоит нелегкий путь, чтобы занять свое место в привычной жизни большинства пользователей социальных сетей. Поддержка со стороны Meta* и интеграция с инстаграмом*, вероятно, сделают Threads гораздо более популярным, чем другие сервисы, но для этого необходимо более убедительное предложение, чем просто Twitter, но без Илона Маска», — считает директор аналитической компании Sensor Tower Энтони Бартолаччи.

Разработчики Threads сделали так, что при удалении аккаунта аккаунта исчезнет и профиль в инстаграме.

Threads запустилась 6 июля. Зайти в нее можно через свою учетную запись в инстаграме, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

По словам создателя Марка Цукерберга, за первые четыре часа после запуска приложения в нем зарегистрировались более 5 млн пользователей, а через семь — более 10 млн. Менее чем за сутки Threads стало самым скачиваемым приложением у российских пользователей.

* Threads и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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Марк Цукерберг
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