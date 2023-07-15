Количество дневных пользователей Threads упало на 20%

Дневной трафик в Threads* снизился на 20%, заявил представитель аналитической компании Sensor Tower в интервью американскому телеканалу CNBC.
По данным директора фирмы Энтони Бартолаччи, 11 и 12 июля количество ежедневных активных пользователей платформы упало примерно на 20% по сравнению с 8 июля. Также время, проведенное пользователем в приложении, сократилось на 50% — с 20 до 10 минут.
«Запуск Threads действительно „сломал Интернет“, по крайней мере, по модели Sensor Tower. За более чем 10 лет работы Sensor Tower по оценке количества установок приложений первые 72 часа работы Threads были действительно уникальными», — сказал Бартолаччи.
«Однако первые результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на шумиху, поднятую во время запуска, Threads предстоит нелегкий путь, чтобы занять свое место в привычной жизни большинства пользователей социальных сетей. Поддержка со стороны Meta* и интеграция с Instagram, вероятно, сделают Threads гораздо более популярным, чем другие сервисы, но для этого необходимо более убедительное предложение, чем просто Twitter, но без Илона Маска», — заключает он.
Данные аналитиков из Similarweb демонстрируют аналогичные тенденции. В период между пиком 7 июля и 10 июля ежедневное количество активных пользователей Threads снизилось более чем на 25%, причем это касается пользователей Threads на телефонах с операционной системой Android по всему миру. Компания еще не закончила калибровку своей модели на основе данных по iOS.
Длительность пользования приложением тоже упала, считает Similarweb: 6 июля американцы проводили в нем 20 минут, а 10 июля — уже немногим больше 8 минут.
«В выходные мы наблюдали некоторое снижение вовлеченности, а в 10 июля, по нашим оценкам, у Threads было 36,6 млн. активных пользователей на Android. Хотя интерес к приложению изначально был велик, не все пользователи взяли за правило посещать Threads так же часто, как другие социальные приложения», — сообщил CNBC Дэвид Карр, старший менеджер по аналитике Similarweb.
Представитель Meta не стал комментировать находки аналитиков. В комментарии телеканалу он отметил: «Несмотря на то, что это только начало, мы рады первому успеху Threads, который превзошел все наши ожидания. Мы запустили приложение чуть больше недели назад, и сейчас наше внимание сосредоточено на обеспечении стабильной работы, новых функциях и дальнейшем совершенствовании сервиса в ближайшие месяцы». Компания также отметила, что, по словам генерального директора Марка Цукерберга, большая часть роста приложения Threads до 100 млн. подписчиков была органической, а не результатом рекламных акций.
* — Threads и Instagram принадлежат корпорации Meta, она признана экстремистской в России, а ее деятельность запрещена.