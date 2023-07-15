Количество дневных пользователей Threads упало на 20%

Представитель Meta не стал комментировать находки аналитиков. В комментарии телеканалу он отметил: «Несмотря на то, что это только начало, мы рады первому успеху Threads, который превзошел все наши ожидания. Мы запустили приложение чуть больше недели назад, и сейчас наше внимание сосредоточено на обеспечении стабильной работы, новых функциях и дальнейшем совершенствовании сервиса в ближайшие месяцы». Компания также отметила, что, по словам генерального директора Марка Цукерберга, большая часть роста приложения Threads до 100 млн. подписчиков была органической, а не результатом рекламных акций.



* — Threads и Instagram принадлежат корпорации Meta, она признана экстремистской в России, а ее деятельность запрещена.