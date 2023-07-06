Цукерберг запустил аналог Twitter. В России тоже

Медиагигант Meta* запустил новую соцсеть Threads — аналог Twitter. Об этом в своих соцсетях сообщил глава компании Марк Цукерберг.
По словам Цукерберга, за первые четыре часа после запуска приложения в нем зарегистрировалось более 5 млн пользователей.
Приложение Threads можно скачать в App Store, в том числе и в России. Регистрация осуществляется через учетную запись в Instagram*.
При этом пользоваться новой соцсетью в РФ пока получится только через прокси-серверы. В Роскомнадзоре агентству ТАСС заявили, что Threads сможет нормально работать на территории России при соблюдении требований законодательства.
О планах Марка Цукерберга запустить аналог Twitter стало известно еще в июне. Дата релиза появилась только два дня назад, 4 июля.
Владельцу оригинальной соцсети Илону Маску не понравилась идея с Threads, поскольку тогда весь мир «окажется под каблуком у Цука». Он вызвал гендиректора Meta на бой, и тот оказался не против.
Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.
*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов, включая Instagram и Facebook, в стране запрещена.