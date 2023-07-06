Аналог твиттера от Цукерберга стал самым скачиваемым приложением у российских пользователей

Приложение Threads, созданное компанией Meta* как аналог твиттеру, заняло первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России, сообщает РБК со ссылкой на data.ai. То же самое с новой соцсетью случилось и в США.
Threads запустилась 6 июня. По словам Цукерберга, за первые четыре часа после запуска приложения в нем зарегистрировались более 5 млн пользователей, а через семь — более 10 млн. Он в честь этого даже запостил мем в твиттере.
Интерес к Threads возник в основном из‑за сбоев в Twitter и неоднозначных нововведений его нового владельца Илона Маска. На этом фоне появился запрос на альтернативную платформу. Зайти в Threads можно через свою учетную запись в инстаграме, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.