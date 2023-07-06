Аналог твиттера от Цукерберга стал самым скачиваемым приложением у российских пользователей

Интерес к Threads возник в основном из‑за сбоев в Twitter и неоднозначных нововведений его нового владельца Илона Маска. На этом фоне появился запрос на альтернативную платформу. Зайти в Threads можно через свою учетную запись в инстаграме, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.