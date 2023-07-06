Цукерберг: с момента запуска в Threads зарегистрировались больше 10 млн пользователей

Интерес к Threads возник в основном потому, что многие пользователи твиттера говорят об альтернативной платформе для микроблогов после сбоев, которые преследовали соцсеть после покупки Илоном Маском. Зайти в Threads можно через свою учетную запись в инстаграме, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.