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Цукерберг: с момента запуска в Threads зарегистрировались больше 10 млн пользователей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В аналоге Twitter от Meta* зарегистрировались более 10 млн пользователей спустя семь часов после запуска, сообщил Марк Цукерберг. За первые четыре часа в Threads появилось сразу 5 млн юзеров.

Цукерберг решил подразнить Илона Маска, запостив в твиттере свой первый твит за более чем десятилетие. Миллиардер выложил мем с двумя Человеками-пауками, намекая на одинаковость двух соцсетей и борьбу за аудиторию.

У главы Meta уже более 250 тыс. подписчиков в Threads — примерно половина от числа его читателей в твиттере.

«Замысел Threads — создать открытое и дружелюбное публичное пространство для общения. Мы надеемся взять от инстаграма* то, что он делает лучше всего, и создать новые возможности с текстом, идеями и обсуждением того, что у вас на уме», — объяснил на своей странице Цукерберг.

Интерес к Threads возник в основном потому, что многие пользователи твиттера говорят об альтернативной платформе для микроблогов после сбоев, которые преследовали соцсеть после покупки Илоном Маском. Зайти в Threads можно через свою учетную запись в инстаграме, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

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Марк Цукерберг
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