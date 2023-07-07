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При удалении аккаунта в Threads* пользователь потеряет доступ и к странице в Instagram*

Виктория Шанина
Сегодня в 09:44

В случае удаления профиля в новой соцсети Meta* под названием Threads* автоматически будет удаляться и аккаунт в Instagram*. Об этом говорится в политике конфиденциальности сервиса.

В справочном центре платформы уточняют, что Threads является частью Instagram, а не самостоятельной соцсетью. Удалить только один из аккаунтов не получится.

«Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но, чтобы удалить его, вам понадобится удалить аккаунт Instagram», — пишет компания.

Аналог Twitter — соцсеть Threads — запустилась 6 июня. Зайти в нее можно через свою учетную запись в инстаграме, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

По словам Цукерберга, за первые четыре часа после запуска приложения в нем зарегистрировались более 5 млн пользователей, а через семь — более 10 млн. На момент написания этой новости у соцсети уже больше 30 млн пользователей.

Менее чем за сутки Threads самым скачиваемым приложением у российских пользователей. Успех соцсети связывают со сбоями в Twitter и неоднозначными нововведениями его нового владельца Илона Маска.

*Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов, включая Instagram и Threads, в стране запрещена.

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