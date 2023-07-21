Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест

Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (более известна как Лерчек) по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом пишет РИА «Новости».
Таким образом, в отношении Лерчек по-прежнему действует запрет определенных действий. А именно — пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи.
Следователь просил изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку обвиняемая нарушила меру пресечения, так как пользовалась сотовой связью и интернетом. Свои слова он подтверждал данными из МТС и показаниями личного повара и инспектора, которая осуществляет надзор за Чекалиной.
Защита блогера заявила, что уголовно-исполнительная инспекция не располагает информацией о нарушении Чекалиной запретов за последние два месяца.
«Я отрицаю свою вину, потому что интернетом я не пользовалась лично сама. Но когда я задавала вопрос инспектору ФСИН, может ли кто‑то пользоваться моим телефоном — мама, дети, помощница, — мне сказали — да, главное, чтобы не вы. Я телефон даже в руки не беру», — заявила в суде Чекалина.
Также следствие заявляло, что супруги Чекалины опосредованно нарушили запрет на использование интернета, дав интервью каналу «Эмпатия Манучи» о своем задержании и расследовании против них. На это адвокат блогеров ответил, что в интервью его подзащитные на собственном примере показывали, как важно платить налоги.
Весной в России возбудили серию уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. Помимо Лерчек и ее мужа, с обвинениями от правоохранителей столкнулись «королева марафонов» Елена Блиновская и Александра Митрошина.
7 марта СК возбудил в отношении Лерчек и ее мужа уголовное дело о неуплате налогов в 300 млн рублей. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов.
Позже стало известно о втором уголовном деле против Лерчек и ее мужа. Супругов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн рублей, купив на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
16 марта суд избрал Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Ограничивать передвижения суд не стал.