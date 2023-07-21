Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест

«Я отрицаю свою вину, потому что интернетом я не пользовалась лично сама. Но когда я задавала вопрос инспектору ФСИН, может ли кто‑то пользоваться моим телефоном — мама, дети, помощница, — мне сказали — да, главное, чтобы не вы. Я телефон даже в руки не беру», — заявила в суде Чекалина.