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Суд не стал отправлять блогера Лерчек под домашний арест

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Пресненский суд Москвы отказался переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (более известна как Лерчек) по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом пишет РИА «Новости».

Таким образом, в отношении Лерчек по-прежнему действует запрет определенных действий. А именно — пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи.

Следователь просил изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку обвиняемая нарушила меру пресечения, так как пользовалась сотовой связью и интернетом. Свои слова он подтверждал данными из МТС и показаниями личного повара и инспектора, которая осуществляет надзор за Чекалиной.

Защита блогера заявила, что уголовно-исполнительная инспекция не располагает информацией о нарушении Чекалиной запретов за последние два месяца.

«Я отрицаю свою вину, потому что интернетом я не пользовалась лично сама. Но когда я задавала вопрос инспектору ФСИН, может ли кто‑то пользоваться моим телефоном — мама, дети, помощница, — мне сказали — да, главное, чтобы не вы. Я телефон даже в руки не беру», — заявила в суде Чекалина.

Также следствие заявляло, что супруги Чекалины опосредованно нарушили запрет на использование интернета, дав интервью каналу «Эмпатия Манучи» о своем задержании и расследовании против них. На это адвокат блогеров ответил, что в интервью его подзащитные на собственном примере показывали, как важно платить налоги.

Весной в России возбудили серию уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. Помимо Лерчек и ее мужа, с обвинениями от правоохранителей столкнулись «королева марафонов» Елена Блиновская и Александра Митрошина.

7 марта СК возбудил в отношении Лерчек и ее мужа уголовное дело о неуплате налогов в 300 млн рублей. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов.

Позже стало известно о втором уголовном деле против Лерчек и ее мужа. Супругов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн рублей, купив на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

16 марта суд избрал Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Ограничивать передвижения суд не стал.

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МТСФСИН
люди
Валерия ЧекалинаЕлена БлиновскаяАлександра Митрошина
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