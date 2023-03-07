СК завел дело на блогерку Лерчек и ее супруга из‑за неуплаты налогов в 300 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении блогерки Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) и ее мужа Артема Чекалина. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, с июля 2020-го по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов. Life.ru пишет, что за год она заработала около 3 млрд рублей.
СК считает, что Лерчек не желала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДФЛ и НДС, поэтому в качестве пособников привлекла мужа и других лиц из числа родственников.
«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Валерии Чекалиной на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей», — рассказала представитель ведомства.
В декабре 2021 года Чекалина занимала 4-е место по числу подписчиков в Instagram* — более 10 млн. Тогда же Forbes определил ее на 7-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров с годовым доходом в 600 тыс. долларов.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.