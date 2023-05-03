Блогер Александра Митрошина заявила, что выплатила налоговой 127 млн рублей

Блогер Александра Митрошина заявила на онлайн-пресс-конференции, что выплатила Федеральной налоговой службе 127 млн рублей. По ее словам, основную часть задолженности она закрыла сразу после возбуждения уголовного дела. В подтверждение этого она показала скриншоты переводов на счета ФНС.
«И уже последние 9 млн я заплатила вчера. Признаю ли я свою вину перед налоговой — частично да», — сказала она. Блогер пояснила, что всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии».
Она уточнила, что налоговая проверка в отношении нее началась еще в прошлом году, а ошибку в уплате налогов допустила аутсорсинговая бухгалтерская компания. При этом, по словам Митрошиной, она не занималась «дроблением» бизнеса, в чем обвинили сразу несколько российских блогеров.
Уголовное дело в отношении Митрошиной еще не закрыто. Блогер сказала, что предложила ФНС создать цифровую платформу для уплаты налогов блогерами, но ответа пока не получила.
Она также подчеркнула, что не убегала от налоговой службы в Дубай, а в ОАЭ она живет с марта прошлого года. Блогер заявила, что планирует вернуться в Россию, но не уточнила, когда именно.
Об уголовном деле против Митрошиной стало известно в марте 2023 года. По версии следствия, с октября 2020 года по май 2022-го она получила доход от образовательных курсов больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения. При этом она не уплатила НДС и НДФЛ и, чтобы скрыть доходы, получала часть средств на аффилированные и контролируемые ею другие ИП, утверждает следствие.
За последние месяцы Следственный комитет завел сразу несколько дел о неуплате налогов на популярных блогеров. В марте по подобным обвинениям были задержаны Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж, на прошлой неделе под домашний арест была отправлена автор «Марафона желаний» Елена Блиновская.