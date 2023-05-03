Блогер Александра Митрошина заявила, что выплатила налоговой 127 млн рублей

Об уголовном деле против Митрошиной стало известно в марте 2023 года. По версии следствия, с октября 2020 года по май 2022-го она получила доход от образовательных курсов больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения. При этом она не уплатила НДС и НДФЛ и, чтобы скрыть доходы, получала часть средств на аффилированные и контролируемые ею другие ИП, утверждает следствие.