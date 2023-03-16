Управление Следственного комитета по Москве завело новое уголовное дело на блогерку Валерию Чекалину (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина. Об этом говорится в телеграм-канале СК.
Супругов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн рублей, купив на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По данным «Известий», супругам не будут назначать арест, а, скорее, выберут запрет определенных действий.
7 марта СК возбудил в отношении Лерчек и ее мужа первое уголовное дело — о неуплате налогов на 300 млн рублей. По версии следствия, с июля 2020-го по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов. Life.ru написал, что за год она заработала около 3 млрд рублей.
СК считает, что Лерчек не желала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДФЛ и НДС, поэтому в качестве пособников привлекла мужа и других лиц из числа родственников.
По данным «Медиалогии», блог Валерии Чекалиной в январе 2023 года занимал в рейтинге российских инстаграм*-блогеров 4-е место. На Лерчек в инстаграме подписаны 10,4 млн человек. В 2020 году блогерка попала на 7-е место рейтинга российских блогеров Forbes с годовым доходом 600 тыс. долларов.
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