7 марта СК возбудил в отношении Лерчек и ее мужа первое уголовное дело — о неуплате налогов на 300 млн рублей. По версии следствия, с июля 2020-го по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов. Life.ru написал, что за год она заработала около 3 млрд рублей.