Суд запретил Лерчек и ее мужу, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, пользоваться интернетом

«Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти 7 лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать. Очень сильно любим вас», — написала в своих соцсетях блогерка Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.