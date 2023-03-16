Суд запретил Лерчек и ее мужу, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, пользоваться интернетом

Савеловский суд Москвы запретил супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, пользоваться интернетом. Об этом сообщает ТАСС.
Блогерам также на два месяца запрещено общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Ограничивать передвижения суд не стал.
«Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти 7 лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать. Очень сильно любим вас», — написала в своих соцсетях блогерка Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.
Супругов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере (пункт «б» части 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн рублей, купив на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
7 марта СК возбудил в отношении Лерчек и ее мужа первое уголовное дело — о неуплате налогов на 300 млн рублей. По версии следствия, с июля 2020-го по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов. Life.ru написал, что за год она заработала около 3 млрд рублей.