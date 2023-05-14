Глава СК: Блиновская заплатила лишь 10 млн рублей неуплаченных налогов из 918 млн

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана при попытке выехать из России в Беларусь на арендованном автомобиле 27 апреля. При себе у нее были билеты на самолет в другую страну. В МВД сообщили, что она знала о проверке, которая проводится в ее отношении ее бизнеса, и пыталась скрыться от уголовного преследования.