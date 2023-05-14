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Глава СК: Блиновская заплатила лишь 10 млн рублей неуплаченных налогов из 918 млн

Максим Саблин
Сегодня в 16:32

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила лишь 10 млн рублей неуплаченных налогов из более чем 918 млн. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС на Петербургском международном юридическом форуме.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — приводит его цитату агентство.

На допросе блогерка обещала вернуть государству всю сумму налогов, а на заседании по избранию меры пресечения ее адвокат говорила, что подзащитная уже перечислила значительное количество денег в бюджет, напоминает ТАСС.

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана при попытке выехать из России в Беларусь на арендованном автомобиле 27 апреля. При себе у нее были билеты на самолет в другую страну. В МВД сообщили, что она знала о проверке, которая проводится в ее отношении ее бизнеса, и пыталась скрыться от уголовного преследования.

Ей предъявлено обвинение в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. В ходе допроса она признала вину и раскаялась в содеянном. В итоге она была помещена под домашний арест.

По мнению члена «Палаты налоговых консультантов» Юлии Кручановой, Блиновская дробила свой бизнес, создавая множество юрлиц с небольшими финансовыми потоками, чтобы уходить от налогов. При ее роде деятельности так поступать нельзя.

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Александр БастрыкинЕлена Блиновская
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