Глава СК: Блиновская заплатила лишь 10 млн рублей неуплаченных налогов из 918 млн

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила лишь 10 млн рублей неуплаченных налогов из более чем 918 млн. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС на Петербургском международном юридическом форуме.
«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — приводит его цитату агентство.
На допросе блогерка обещала вернуть государству всю сумму налогов, а на заседании по избранию меры пресечения ее адвокат говорила, что подзащитная уже перечислила значительное количество денег в бюджет, напоминает ТАСС.
Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана при попытке выехать из России в Беларусь на арендованном автомобиле 27 апреля. При себе у нее были билеты на самолет в другую страну. В МВД сообщили, что она знала о проверке, которая проводится в ее отношении ее бизнеса, и пыталась скрыться от уголовного преследования.
Ей предъявлено обвинение в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере. В ходе допроса она признала вину и раскаялась в содеянном. В итоге она была помещена под домашний арест.
По мнению члена «Палаты налоговых консультантов» Юлии Кручановой, Блиновская дробила свой бизнес, создавая множество юрлиц с небольшими финансовыми потоками, чтобы уходить от налогов. При ее роде деятельности так поступать нельзя.