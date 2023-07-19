Роскомнадзор хочет обязать компании получать лицензии на обработку персональных данных

Законопроект об оборотных штрафах для юрлиц за утечки персональных данных разрабатывается с начала 2022 года. Инициатива предполагает внесение поправок в КоАП, по которым компания, допустившая утечку, может быть оштрафована на 1% от годового оборота. Позже стало известно, что обсуждается введение диапазона штрафов от 5 млн до 500 млн руб.