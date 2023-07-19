Роскомнадзор хочет обязать компании получать лицензии на обработку персональных данных

«Коммерсант» узнал, что Роскомнадзор предлагает ввести лицензии на обработку персональных данных. Выдачу таких документов «регулятор хочет взять на себя».
Нововведение содержится в законопроекте об оборотных штрафах за утечки личной информации, утверждают два собеседника издания, знакомые с ходом разработки закона. Для этого РКН создаст «спецоператора» — удостоверяющим центром для компаний-операторов персональных данных, говорят они. Сейчас им нужно только уведомлять регулятор об этом.
РКН намерен проводить проверки IT-инфраструктуры компании на соответствие определенным критериям, поясняет один из собеседников. Источник, близкий к Минцифры, уточнил, что инициативу могут распространить только на операторов большого объема данных: «Но пока показатели не детализируются». В Роскомнадзоре сообщили, что предложения в законопроект обоснованы необходимостью повышения ответственности операторов, обрабатывающих значительные объемы данных — свыше 1 млн. записей.
В аппарате главы комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Александра Хинштейна подтвердили «Коммерсанту», что «такое предложение есть», добавив, что законопроект находится «на финальной стадии». В Минцифры сообщили, что знакомы с этим предложением и обсуждают его с отраслью.
Законопроект об оборотных штрафах для юрлиц за утечки персональных данных разрабатывается с начала 2022 года. Инициатива предполагает внесение поправок в КоАП, по которым компания, допустившая утечку, может быть оштрафована на 1% от годового оборота. Позже стало известно, что обсуждается введение диапазона штрафов от 5 млн до 500 млн руб.
Только в этом году жертвами хакеров и сливов данных стали 700 тыс. пользователей сайта «Ренессанс Страхование», 300 тыс. соискателей работы в сети «Вкусно — и точка», 8 млн пользователей «Яндекс.Еды», «Двух берегов» и hgclub.ru., а также других сайтов и сервисов.
За 2022 год в России утекло более 667 млн записей с персональными данными, что в 2,67 раза больше, чем годом ранее, и в 4,5 раза превышает население страны., сообщали исследователи из InfoWatch.