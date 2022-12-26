«Коммерсант»: штраф за утечку персональных данных может составить от 5 до 500 млн рублей

Источник газеты в одной из IT-компаний предполагает, что введение оборотных штрафов может привести к «дроблению компаний» с целью сократить базу в случае возможных утечек. «Так, крупная компания может разделить доставку, профильные сервисы и основной бизнес, чтобы выручка каждого отдельного юрлица заметно уменьшилась и, соответственно, процент от нее был ниже», — сказал он.