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В сеть утекла база данных 700 тыс. пользователей сайта «Ренессанс Страхования»

Максим Саблин
Сегодня в 15:07

Эксперты компании DLBI нашли в открытом доступе базу данных пользователей сайта «Ренессанс Страхования», говорится в телеграм-канале «Утечки информации».

В базе есть 737 665 строк, в которых содержатся имена и фамилии пользователей, адреса их электронных почт (633 тыс. из них уникальные), номера телефонов (315 тыс. уникальных), хешированные пароли, а также даты регистрации и последнего входа на сайт. Самая старая запись в массиве датирована 14 февраля 2015 года, а самая новая — 31 мая 2023-го.

Авторы телеграм-канала проверили несколько случайных адресов эл. почты из этой утечки через форму восстановления пароля на сайте «Ренессанс Страхования», они оказались действительными.

В комментарии изданию VC пресс-служба страховой компании рассказала, что подверглась хакерской атаке. Злоумышленники пытались взломать сервис «еОСАГО», говорит представитель фирмы, но не смогли получить доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов. По версии «Ренессанс Страхования», проблема могла затронуть не более 2% клиентской базы.

На прошлой неделе в сети нашли данные 300 тыс. соискателей сети ресторанов «Вкусно — и точка».

Всего за пять месяцев 2023 года Роскомнадзор получил 177 сообщений об утечке данных, отмечает VC. Год назад в первые четыре месяца таких случаев было только 70.

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Группа Ренессанс СтрахованиеРоскомнадзор
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