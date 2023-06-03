В сеть утекла база данных 700 тыс. пользователей сайта «Ренессанс Страхования»

В базе есть 737 665 строк, в которых содержатся имена и фамилии пользователей, адреса их электронных почт (633 тыс. из них уникальные), номера телефонов (315 тыс. уникальных), хешированные пароли, а также даты регистрации и последнего входа на сайт. Самая старая запись в массиве датирована 14 февраля 2015 года, а самая новая — 31 мая 2023-го.