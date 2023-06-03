В сеть утекла база данных 700 тыс. пользователей сайта «Ренессанс Страхования»

Эксперты компании DLBI нашли в открытом доступе базу данных пользователей сайта «Ренессанс Страхования», говорится в телеграм-канале «Утечки информации».
В базе есть 737 665 строк, в которых содержатся имена и фамилии пользователей, адреса их электронных почт (633 тыс. из них уникальные), номера телефонов (315 тыс. уникальных), хешированные пароли, а также даты регистрации и последнего входа на сайт. Самая старая запись в массиве датирована 14 февраля 2015 года, а самая новая — 31 мая 2023-го.
Авторы телеграм-канала проверили несколько случайных адресов эл. почты из этой утечки через форму восстановления пароля на сайте «Ренессанс Страхования», они оказались действительными.
В комментарии изданию VC пресс-служба страховой компании рассказала, что подверглась хакерской атаке. Злоумышленники пытались взломать сервис «еОСАГО», говорит представитель фирмы, но не смогли получить доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов. По версии «Ренессанс Страхования», проблема могла затронуть не более 2% клиентской базы.
Всего за пять месяцев 2023 года Роскомнадзор получил 177 сообщений об утечке данных, отмечает VC. Год назад в первые четыре месяца таких случаев было только 70.