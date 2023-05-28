Найденная ими база состоит из 295,9 тыс. строк данных и охватывает период с 1 января 2018 года по 25 мая 2023 года. В ней указаны имена кандидатов на вакансии, их возраст, гражданство, мобильные телефоны, искомые вакансии, процент прохождения теста на собеседовании, текущий статус и место работы, даты и источники запроса и другая информация. При этом in2security отмечает, что в архиве 215 тыс. уникальных телефонных номеров.