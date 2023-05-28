Хакеры нашли в открытом доступе базу, данные в которой могут относиться к почти 300 тыс. соискателей «Вкусно — и точка», об утечке сообщил телеграм-канал In2security.
Это также подтвердили эксперты по информационной безопасности из компании Infosecurity (входит в Softline). Однако они подчеркнули, что неизвестно, относятся ли эти данные к подразделению «Работа — и точка» сети ресторанов и реальная ли там информация.
Найденная ими база состоит из 295,9 тыс. строк данных и охватывает период с 1 января 2018 года по 25 мая 2023 года. В ней указаны имена кандидатов на вакансии, их возраст, гражданство, мобильные телефоны, искомые вакансии, процент прохождения теста на собеседовании, текущий статус и место работы, даты и источники запроса и другая информация. При этом in2security отмечает, что в архиве 215 тыс. уникальных телефонных номеров.
В комментарии ТАСС пресс-служба «Вкусно — и точка» рассказала, что служба безопасности и IT-департамент сети проверяют информацию об утечке данных с сайта для соискателей «Работа — и точка».
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открылась на месте ушедшего из России «Макдональдса» в 2022 году. Недавно ее заведения стали открываться в Беларуси и Абхазии. Этот товарный знак был также зарегистрирован в Казахстане, несмотря на заявления пресс-службы об отсутствии планов открывать кафе в этой стране.