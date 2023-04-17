InfoWatch: число утечек персональных данных в России увеличилось в 2,67 раза

При этом каждая утечка в прошлом году по объему выросла на треть по сравнению с 2021 годом и содержала около 940 тыс. записей. Около 80% утечек имели «гибридный характер воздействия», то есть в краже информации могли участвовать как внешние, так и внутренние нарушители.