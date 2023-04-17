InfoWatch: число утечек персональных данных в России увеличилось в 2,67 раза

За 2022 год в России утекло более 667 млн записей с персональными данными, что в 2,67 раза больше, чем годом ранее, и в 4,5 раза превышает население страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование InfoWatch.
При этом каждая утечка в прошлом году по объему выросла на треть по сравнению с 2021 годом и содержала около 940 тыс. записей. Около 80% утечек имели «гибридный характер воздействия», то есть в краже информации могли участвовать как внешние, так и внутренние нарушители.
Сильнее всего выросла доля утечек среди компаний отраслевой группы «Ретейл & HoReCa» — практически в пять раз. Среди промышленных, транспортных и энергетических организаций рост был троекратным.
Вдвое увеличилась доля утечек в категории «коммерческая тайна». На малый бизнес пришлось более 20% утечек — этот показатель увеличился с 2021-го в два раза.
В Group-IB считают, что объем утекшей персональной информации в прошлом году был гораздо выше оценок InfoWatch. «Общее количество строк данных пользователей в утечках в 2022 году составило 1,4 млрд, для сравнения: в 2021 году их насчитывалось всего 33 млн», — отметил гендиректор компании в России и СНГ Валерий Баулин.
В декабре прошлого года «Коммерсант» писал, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Согласно ему компании, допустившие утечки, будут штрафовать на суммы от 5 до 500 млн рублей в зависимости от выручки компании и числа нарушений.