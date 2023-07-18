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РИА «Новости»: икону «Троица» перевезут из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:35

Икону «Троица» Андрея Рублева перевезут 19 июля из храма Христа Спасителя, где она находилась с мая 2023 года, в Центр Грабаря. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, икону разместят в специальном помещении с климат-контролем и системами кондиционирования. В Центре Грабаря памятник будет находиться в тех же условиях, что и ранее в Третьяковской галерее.

В конце июля расширенный реставрационный совет определит, какие работы требуются иконе для ее сохранения. В нем примут участие специалисты, которые заботились о «Троице» в Третьяковке.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что «Троица» останется в храме Христа Спасителя в течение года, после чего ее передадут в Троице-Сергиеву лавру. Однако в начале июня в РПЦ заявили, что икону выставят только на две недели. Затем этот срок продлили до 18 июля.

16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что «Троицу» нельзя вывозить из музея из‑за ее «сложного и нестабильного состояния».

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422 и 1427 годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.

Демонстрация «Троицы» в лавре, по мнению специалистов Третьяковки, привела к тяжелым последствиям для иконы. «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности», — поясняют они.

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Иисус ХристосВладимир ПутинАндрей РублевСергий Радонежский
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