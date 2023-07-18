РИА «Новости»: икону «Троица» перевезут из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что «Троица» останется в храме Христа Спасителя в течение года, после чего ее передадут в Троице-Сергиеву лавру. Однако в начале июня в РПЦ заявили, что икону выставят только на две недели. Затем этот срок продлили до 18 июля.