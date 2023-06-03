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«Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, передает РИА «Новости» заявление патриарха Кирилла. После этого ее передадут в Троице-Сергиеву лавру.

В храме уже установили витрину специально для иконы. Накануне сообщалось, что «Троица» будет выставлена там только с 4 по 18 июня.

4 июня в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл проведет богослужение, после которого икона будет доступна для поклонения верующих, отметили в РПЦ. С 4 по 18 июня к иконе будут допускать с 10.00 до 19.00.

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422-м и 1427-м годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

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РПЦ
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Иисус ХристосАндрей Рублев
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