В РПЦ подтвердили, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя две недели

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня, подтвердили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, пишет ТАСС.
Там заверили, что памятник будет в храме под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи и при строгом контроле температурно-влажностного режима, необходимого для сохранения иконы.
4 июня в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл проведет богослужение, после которого икона будет доступна для поклонения верующих, отметили в РПЦ. С 4 по 18 июня к иконе будут допускать с 10.00 до 19.00.
Ранее о том, что «Троицу» перевезут в храм 4 июня, заявили в Минкультуры. Там отметили, что после двух недель пребывания в ХХС икону ждет «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов».
16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Планировалось, что в течение года икона будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
На прошлой неделе специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что «Троицу» нельзя вывозить из музея. Причиной реставраторы назвали ее «сложное и нестабильное состояние, а также непредсказуемость продолжающегося процесса негативных изменений».
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422-м и 1427-м годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Демонстрация «Троицы» в лавре, по мнению специалистов Третьяковки, привела к тяжелым последствиям для иконы. «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности», — поясняют они.