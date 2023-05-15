«Троицу» Андрея Рублева передадут РПЦ из Третьяковки

Владимир Путин решил передать икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, в собственность РПЦ. Об этом говорится на сайте Московского патриархата.
В церкви говорят, что Путин принял такое решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».
В течение года икона Рублева будет выставлена в московском храме Христа Спасителя. Затем она займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422-м и 1427-м годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.