Реставраторы заявили, что состояние «Троицы» Андрея Рублева не позволяет вывозить ее из музея

Специалисты из Третьяковской галереи заявили, что состояние иконы «Троица» Андрея Рублева не позволяет вывезти ее из музея для размещения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщила «Сирена».
СМИ указало, что о состоянии «Троицы» свидетельствует постановление реставраторов. В нем отмечается, что икона «не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня».
В качестве причины заявляется «сложное и нестабильное состояние, а также непредсказуемость продолжающегося процесса негативных изменений». Икона находится в данный момент в мастерской на «неотложной реставрации».
По словам специалистов, демонстрация иконы в Троице-Сергиевой лавре в прошлом году привела к тяжелым последствиям: «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности».
16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Икону хотели выставить в храме Христа Спасителя.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422 и 1427 годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.