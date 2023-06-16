«Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля

Икона «Троица» работы Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя вплоть до 18 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт Русской православной церкви.
В данный момент эта новость на портале РПЦ недоступна. По словам РИА «Новости», «принято решение о продлении срока пребывания иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя» до дня празднования памяти Сергия Радонежского.
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года, после чего ее передадут в Троице-Сергиеву лавру. Однако в начале июня в РПЦ заявили, что икону выставят только на две недели.
В Московском патриархате пообещали, что памятник будет в храме под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи и при строгом контроле температурно-влажностного режима, необходимого для сохранения иконы.
16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что «Троицу» нельзя вывозить из музея из‑за ее «сложного и нестабильного состояния».
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422-м и 1427-м годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Демонстрация «Троицы» в лавре, по мнению специалистов Третьяковки, привела к тяжелым последствиям для иконы. «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности», — поясняют они.