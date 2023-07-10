Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия Антихриста

«Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей (2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия Антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир», — подчеркнул патриарх.