Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия Антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что многие верующие сейчас видят в России силу, удерживающую мир от «пришествия Антихриста». Об этом написало РИА «Новости».
После чина малого освящения храма на Валааме глава РПЦ сказал, что «многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот».
«Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей (2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия Антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир», — подчеркнул патриарх.
Он добавил, что православная церковь «совершила великий исторический подвиг, сохранив веру для нашего народа». Теперь же для нее пришло «особое время возможностей», в которое «многое нужно сделать для духовного возрождения нашего народа уже в условиях достаточного благоприятствования» со стороны государства.