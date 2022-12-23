Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает важным закрепить в российских законах отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом он заявил на епархиальном собрании в Москве.
По словам предстоятеля РПЦ, «святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», при этом отсрочка от мобилизации для духовенства в данный момент не закреплена законодательно.
Патриарх приводит 83-е правило святых апостолов: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся, <…> да будет извержен из священного чина», а также 7-е правило IV Вселенского собора, предписывающее «предавать анафеме» «вчиненным в клир и монахам», дерзнувшим вступить в воинскую службу.
Глава РПЦ поручил Правовому управлению Московской патриархии и двум синодальным отделам заняться решением задачи по закреплению отсрочки для священников.
«Многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооруженных действиях с оружием в руках. В связи с этим в ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане», — отметил он.
В сентябре замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что священники могут находиться в зоне военной операции лишь в качестве духовников. На горячей линии 122 объяснили РБК, что мобилизации при наличии военного билета подлежат и монахи, даже если они не служили, поскольку они такие же граждане России, как остальные.