Реклама
Новости

Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников

Семён Гудошников
Сегодня в 11:30

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает важным закрепить в российских законах отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом он заявил на епархиальном собрании в Москве.

По словам предстоятеля РПЦ, «святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», при этом отсрочка от мобилизации для духовенства в данный момент не закреплена законодательно.

Патриарх приводит 83-е правило святых апостолов: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся, <…> да будет извержен из священного чина», а также 7-е правило IV Вселенского собора, предписывающее «предавать анафеме» «вчиненным в клир и монахам», дерзнувшим вступить в воинскую службу.

Глава РПЦ поручил Правовому управлению Московской патриархии и двум синодальным отделам заняться решением задачи по закреплению отсрочки для священников.

«Многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооруженных действиях с оружием в руках. В связи с этим в ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане», — отметил он.

В сентябре замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что священники могут находиться в зоне военной операции лишь в качестве духовников. На горячей линии 122 объяснили РБК, что мобилизации при наличии военного билета подлежат и монахи, даже если они не служили, поскольку они такие же граждане России, как остальные.

расскажите друзьям
теги
РПЦ
люди
Патриарх КириллВахтанг Кипшидзе
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»