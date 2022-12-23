Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священников

«Многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооруженных действиях с оружием в руках. В связи с этим в ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане», — отметил он.