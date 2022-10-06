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Патриарх Кирилл предложил духовенству и верующим два дня «молиться о здравии» Путина
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:54

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и верующих «молиться о здравии» Владимира Путина в честь его 70-летия на протяжении двух дней. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв, сообщается на сайте Московского патриархата.

Патриарх Кирилл посчитал необходимым всем верующим «вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского». Молиться о здоровье президента священники будут в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергия Радонежского.

Вот как звучат каждая из молитв:

  • на сугубой ектении, после прошений о Святой Руси: «Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи услыши и помилуй»;
  • многолетие: «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь, Господи, ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета!»

Неделю назад стало известно, что патриарх Кирилл заболел ковидом. Его состояние в пресс-службе назвали удовлетворительным.

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Владимир ПутинПатриарх КириллСергий Радонежский
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