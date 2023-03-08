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Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от блогерства или «снять с себя крестик»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:05

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников отказаться от присутствия в интернете и соцсетях или «снять с себя крестик». Об этом сообщил ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви заявил, что сеть не должна быть для священнослужителя «местом, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях» и «производит впечатление», а также «собирает лайки».

«Лучше вам оттуда уйти. Или снять с себя крестик и сказать: я в отставку ухожу, я себя полностью посвящаю этой стихии. Это, конечно, грех для того, кто так поступает <…>, но, с другой стороны, это по крайней мере честно», — сказал патриарх.

Он добавил, что в интернете и соцсетях священники могут исключительно вести пастырское служение и «содействовать спасению» людей.

«Наряду с успешными примерами работы в интернете мы имеем также опыт крайне неумелого присутствия. Порой образ священнослужителя, заявленный в интернет-пространстве, оказывается слишком далек от идеала, сложившегося в культурной традиции нашего народа. Подобное несоответствие в первую очередь разрушает личность самого священника», — считает глава РПЦ.

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Патриарх Кирилл
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