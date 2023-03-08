Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от блогерства или «снять с себя крестик»

«Лучше вам оттуда уйти. Или снять с себя крестик и сказать: я в отставку ухожу, я себя полностью посвящаю этой стихии. Это, конечно, грех для того, кто так поступает <…>, но, с другой стороны, это по крайней мере честно», — сказал патриарх.